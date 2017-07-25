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25.07.2017 12:55

В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ

В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
«Строительный трест»

Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».

Первая электронная регистрация договора долевого участия состоялась при покупке квартиры в 5 лоте жилого комплекса «Капитал», строящегося в Кудрово.

Электронная регистрация договора долевого участия – это совместный сервис Росреестра и Сбербанка, который позволяет значительно упростить оформление сделки и сократить время на передачу и получение пакета документов из Росреестра до 10 рабочих дней. При электронной регистрации отправка документов в Росреестр осуществляется в день подписания договора.

Кроме того, сервис позволяет получить дополнительную скидку в размере 0,7% к ипотечной ставке по программе «Кредит на покупку жилья в новостройке» от Сбербанка. На сегодняшний день базовая ставка по ипотечному кредиту составляет 10,7% годовых, а в случае использования электронной регистрации – 10%. Ставка действительна при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Согласно условиям ипотечной программы, минимальный размер первоначального взноса должен составлять 15% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – от 300 000 рублей. Срок кредита: от 1 года до 30 лет. Более подробно об условиях жилищного кредитования – на сайте www.sberbank.ru.

Ипотека от Сбербанка по сниженной процентной ставке доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах: OSTROV на Петровском острове, «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, «Пляж» в Сестрорецке.

Справка о компании АО «Строительный трест»

 


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