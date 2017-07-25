СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам

Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь направил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда ходатайство о перенесении рассмотрения дела бывшего владельца «Интарсии» Виктора Смирнова из Петербурга в Карелию.

По информации «Коммерсанта», Генпрокуратура считает что в Петербурге и Ленобласти обвиняемый может повлиять на решение, так как его компания строила Выборгский районный суд, в котором должно рассматриваться его дело.

Таким образом, рассмотрение в суде дела о растрате 320 млн рублей и покушение на хищение еще 390-та при строительстве «Инстарсией» гостиницы в «Доме со львами», может быть перенесено в Петрозаводск.

Адвокат Смирнова не нашла правовых оснований для принятия подобных мер, так как «никаких фактов коррупционного влияния или связей Виктора Смирнова не приведено». Сам обвиняемый в разговоре с журналистами был крайне удивлен таким поворотом.

«Мне казалось, что смена подсудности по таким основаниям в принципе невозможна. Мы строили и здание Конституционного суда, означает ли это, что мне нельзя туда обратиться?», – цитирует Смирнова издание.

Напомним, уголовное преследование Смирнова началось после финансового спора «Интарсии» с ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс», которая выступала заказчиком строительства гостиницы в дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте. Смирнов живет в Англии, второй обвиняемый, его компаньон Дмитрий Соколов, находится под домашним арестом.