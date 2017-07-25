Как под носом у федерального инспектора незаконно построили “Петров-Водкин”

Без санкций и разрешений в объекте культурного наследия 18-го века работы Кваренги, где ныне работает федеральный инспектор, строители сносят стены, чтобы построить ресторан “Петров-Водкин”.

Четвертый день полиция и КГИОП пытаются приостановить строительные работы на Адмиралтейском проспекте, 6. В подвальном помещении, под офисом представителя администрации президента, главного федерального инспектора в Санкт-Петербурге, строят ресторан, вырубая окна и стены. Все это новый проект ресторатора Игоря Мельцера, создававшего еще в конце 90-х кабаре «Хали-Гали» вместе с артистом Романом Трахтенбергом. По соседству с Музеем политической истории и федеральными чиновниками он собрался открыть ресторан «Петров-Водкин» – по его утверждению, вполне законно.

На следующий день после обрушения перекрытий на Петроградской стороне и возбуждения уголовного дела в Северной столице продолжили сносить стены в исторических зданиях, но уже ближе к самому сердцу города. Несогласованные работы зафиксировали в здании архитектора Кваренги, под окнами сотрудника полпредства президента по СЗФО, федерального инспектора Виктора Миненко.

На то, что на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы ведется, возможно, незаконная стройка, обратил внимание петербуржец Дмитрий, проходивший мимо дома номер 6 несколько дней назад. «Я шел к своим знакомым, работающим неподалеку, услышал, что в подвале идет какая-то стройка. Если вы когда-нибудь жили в новостройках, то совершенно спокойно, так же как и я, отличите звук работ по несущим стенам. Его я и услышал», – утверждает он. По словам Дмитрия, он вызвал полицию, правоохранители – специалистов комитета по государственному контролю и охране памятников. Подвальное помещение обследовали, после чего увезли двух рабочих в отдел.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили, что 24 июля задержали двух граждан, нарушивших общественный порядок во время проведения строительных работ в доме 6 по Адмиралтейскому проспекту, в отношении них были оформлены протоколы о мелком хулиганстве.

На следующий день проверка нагрянула вновь, однако на этот раз ни полицию, ни специалистов КГИОП на стройку не пустили. По данным «Фонтанки», жалоба на предпринимателей поступила и в прокуратуру Центрального района. В пресс-службе городского ведомства не смогли уточнить, на какой стадии находится проверка.

В историческом здании, где до революции находилась канцелярия губернатора, а после – ВЧК, начали долбить стены еще полгода назад. Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, 10 февраля специалисты ведомства обнаружили в подвале перепланировку, демонтаж перегородок, врезку окон и дверных проемов.

«Разрешения на производство работ КГИОП не выдавал, проектная документация, согласованная с КГИОП, отсутствовала. По результатам проверки выдано предписание о необходимости приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ», – заверили «Фонтанку» в комитете.

По утверждению чиновников, когда 21 марта они вновь пришли в здание, работы уже не велись. Несмотря на это, специалисты КГИОП составили протокол об административном правонарушении и подали иск в арбитражный суд на 700 тысяч рублей за неисполнение охранного обязательства. Судя по данным картотеки суда, иск от КГИОП поступил только 6 июля и пока не был принят к рассмотрению. По мнению судьи, истцы, то есть КГИОП, не предъявили доказательств попытки досудебного урегулирования конфликта.

Претензии КГИОП предъявляет компании ООО «Эстейт», с ней еще в 2014 году был заключен договор об охранных обязательствах. Организация занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Руководит «Эстейтом», по данным СПАРК, Алиев Сеймур Сиявуш Оглы. «Фонтанка» позвонила по телефонам, указанным компанией в ЕГРЮЛ, ответившие сотрудники сообщили, что не в курсе о каких-либо сложностях с документацией: «У нас работы уже в финальной стадии, почти все завершено, никаких проблем нет».

Не в курсе претензий чиновников оказался и ресторатор Игорь Мельцер, нанявший компанию «Эстейт» для строительства ресторана русской кухни «Петров-Водкин»: «Это какое-то недоразумение, которое, я уверен, в ближайшее время будет разрешено. Думаю, здесь больше шуму, чем чего-то реального. Во всяком случае, насколько мне известно, несущих стен снесено не было».

Игорь Мельцер – один из известнейших петербургских рестораторов. В 1997 году он открыл эпатажное кабаре «Хали-Гали», арт-директором которого стал Роман Трахтенберг. Спустя 20 лет пристрастия бизнесмена изменились, его заинтересовала русская культура. Как он сообщил «Фонтанке», до того, как открыть «Петров-Водкин», он намеревался организовать трапезную в Никольском морском соборе, с культурным центром. «Об этом меня попросил приход, но до согласования с епархией дело так и не дошло. Там оказались слишком большие площади, для меня это вышло не выгодно», – добавил он.

«Фонтанка» также позвонила федеральному инспектору полпредства по Северо-Западу Виктору Миненко, однако он оказался в отпуске: «У нас пока работает временная приемная – инспектор и его секретарь ушли в отпуск, ни о каком строительстве мы не слышали», – ответил сотрудник аппарата, представившийся Виктором Петровичем.

Приемная федерального инспектора расположена в здании – федеральном объекте культурного наследия «Дом Фитингофа И. Ф. (губернские присутственные места)». Дом был построен в 1787 году для барона Ивана Фёдоровича (Отто Германа) фон Фитингофа, назначенного главным директором Медицинской коллегии. Строительством занимался архитектор Джакомо Кваренги, который украсил особняк 10-колонным портиком. С тех пор здание не изменилось. После смерти барона (в 1792 году) дом перешёл по наследству его сыну Борису. В 1795 году он продал участок генерал-прокурору и государственному казначею графу Александру Николаевичу Самойлову.

"В доме Самойлова, одном из самых красивых дворцов Петербурга, имелись потайные темницы, предназначенные для содержания оговоренных в ожидании секретных распоряжений на их счёт", – вспоминали современники.

В 1872 году была введена должность петербургского градоначальника, канцелярия была открыта именно в этом доме. В 1878 году рядом с резиденцией на губернатора Федора Трепова совершила покушение Вера Засулич.

В 1917 году в здании разместили Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем под руководством Феликса Дзержинского.

Сегодня в доме открыт филиал Музея политической истории, а помимо приемной Миненко расположено еще и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»