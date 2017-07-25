Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты

В России началось публичное обсуждение новой редакции авиационных правил, отменяющих бесплатный провоз багажа. Предложенные Минтрансом поправки сурово обошлись с ручной кладью.

Предусмотренный минимальный вес ручной клади составляет 5 килограммов. При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без взимания платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Бесплатно в салон можно пронести дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка и костыли, носилки или кресло-коляску при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее 10 килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

Госдума одобрила проект в трех чтениях. 24 июля комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике законопроект поддержал.

В документации указано, что планируемый срок вступления новых правил в силу – ноябрь 2017 года. Публичное обсуждение началось 24 июля и окончится 4 августа.