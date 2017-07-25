Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность

Жильцы дома 57 на Каменноостровском проспекте в Петербурге, где при ремонте снесли несущие конструкции, могут самостоятельно заказать экспертизу на предмет аварийности здания. Об этом «Фонтанке» 25 июля рассказал глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян.

По его словам, за экспертизой необходимо обратиться в аккредитованную организацию. Если в заключении будет сказано, что отдельное жилое помещение или целый дом носят признаки аварийности, этот документ надо отправить в жилищный комитет. Выводы экспертов проверит межведомственная комиссия на уровне района (если речь о квартире) или на уровне города (если обо всем здании).

Как пояснил Валерий Шиян, если дом признают аварийным, то собственникам предложат самим привести его в порядок. Если же в течение полугода решение не будет принято, то город предоставит владельцам альтернативное жилье, но без улучшения условий. Само аварийное здание либо отремонтируют за счет бюджета, либо продадут на торгах инвестору, который может его восстановить или снести, если это не памятник.

Частичное обрушение в доме произошло 22 июля из-за перепланировки двух квартир. По данным «Фонтанки», в 2015 году недвижимость продавалась двум разным физлицам, но в настоящее время ее собственником считается 32-летний Александр Свиридов, совладелец и гендиректор крупной компании «Базис». Бизнесмена задержали 25 июля по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ранее комитет по охране памятников заявил, что согласовал только замену перекрытий в квартире, а не перепланировку и снос несущих конструкций.