На Луначарского маршрутка протаранила трамвай

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.