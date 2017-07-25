На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
Маршрутка и трамвай столкнулись днем 25 июля на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского. Движение трамваев по Луначарского парализовало.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Маршрутка и трамвай столкнулись днем 25 июля на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского. Движение трамваев по Луначарского парализовало.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
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