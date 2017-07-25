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13:01 25.07.2017
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12:56
СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам
12:48
Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты
12:40
Рухнувшую школу в Мурино и обвалившуюся квартиру в Петербурге проектировала одна компания
12:35
Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность
12:25
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
12:16
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
12:05
Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии
11:52
Пробка на севере КАД превысила 10 км
11:46
По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры
11:42
Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде
11:40
Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»
11:22
Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине
11:15
Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге
11:10
Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений
11:04
В Лапландии будет жарче, чем в остальной Финляндии
10:57
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
10:44
Во Всеволожске юные разбойники напали на ребёнка с ножом
10:40
КАД перекрыта из-за ДТП
10:38
Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству
10:37
Петербурженка пожаловалась на соседа-педофила
10:30
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг
10:24
Ростовчанин в Петербурге купил за 800 тысяч угнанный в Италии мотоцикл
10:11
В Псковской области «чёрные копатели» выбросили средневековые артефакты
10:03
Большой проспект В.О. открыт
09:55
Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open
09:47
Житель Ушаков застрелил предпринимателя и убежал в лес
09:35
СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом
09:23
Прокуратура начала проверку по факту голодовки в колонии Нижнего Тагила
09:12
Двести российских чиновников и самолёт с едой прибыли в Финляндию к визиту Путина
09:04
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по новым санкциям против России
08:52
В двух районах Петербурга повторно испытывают теплосети
08:44
КГИОП: Хозяину квартиры на Каменноостровском не разрешали перепланировку
08:38
На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров
08:25
На Митрофаньевском шоссе грузовик упал в котлован
08:17
Из Фонтанки ночью достали тело молодого петербуржца
08:09
Жильцов дома на Луначарского выгнал на улицу горящий холодильник
08:00
Израиль демонтирует металлодетекторы у Храмовой горы
00:53
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
00:43
СМИ: Украина демонтировала волоконно-оптические линии связи с Крымом
00:33
США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
00:16
Столичный «Дом с писателями» остался без барельефа Гоголя
00:06
Цены на нефть растут
24/07
Ребёнок пяти лет умер во время лечения зубов под наркозом
24/07
Госдума может ограничить размер предельного долга по займам у микрофинансовых организаций
24/07
На арбитраже появился фальшивый иск «Дальпитерстроя» о собственном банкротстве
24/07
Полиция установила личность мужчины, напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
24/07
На «Скандинавии» фура расплющила «Шкоду» в кювете
24/07
Глава местной администрации «Чёрной речки» уволился из-за скандала с госзакупками
24/07
Город закупает три трамвая за 279 млн рублей
24/07
«Метрострой» починит протекающую крышу стадиона на Крестовском по гарантии
24/07
В Кемеровской области горняки эвакуируются из-за выброса газа на шахте
24/07
Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»
24/07
Лавров заподозрил «массовый психоз» среди американских политиков
24/07
Единственный вернувшийся из Крыма украинский корабль ремонтирует команда
24/07
Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни
24/07
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио
24/07
Задержанного в Донбассе россиянина подозревают в создании террористической группы
24/07
Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда
24/07
Главный тренер «Зенита» Манчини катается ночью по Неве
24/07
Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась
24/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля
24/07
За сбыт и хранение в парадной фальшивых денег петербуржцы получили условные сроки
24/07
Умер чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев
24/07
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Водитель Петербурга
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25.07.2017 12:25

На Луначарского маршрутка протаранила трамвай

Маршрутка и трамвай столкнулись днем 25 июля на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского. Движение трамваев по Луначарского парализовало.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ

Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
«Эко-Гранд»
25.07.2017 11:28

Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге

В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад. Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози.
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Новости
Статьи
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
Пробка на севере КАД превысила 10 км
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Регистрацию автомобилей реформируют: номерами будут торговать на аукционах
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читатель "Фонтанки"

Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

Новости компаний
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
«Эко-Гранд»
25.07.2017 11:28
Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге
В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад. Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози.
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
«Главстрой-СПб»
24.07.2017 10:42
Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%
«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
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