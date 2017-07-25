Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»

Защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо не перейдет в «Зенит» в это межсезонье.

Об этом 23-летний игрок заявил 25 июля в интервью изданию Globo Esporte.

«Могу сказать лишь то, что не перейду в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет», – подчеркнул Кайо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо.

В текущем чемпионате Бразилии Кайо сыграл 12 матчей за «Сан-Паулу», в каждом из которых выходил в стартовом составе.

Отметим, в воскресенье «Сан-Паулу» отказал «Зениту» в покупке защитника Жуниора Тавареса.