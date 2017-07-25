Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии

Правоохранительные органы Латвии задержали в Риге гражданина России за запуск беспилотного летательного аппарата над зданием министерства обороны.

Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на латвийские Национальные вооруженные силы. По имеющимся данным, задержание россиянина состоялось 19 июля. Он был передан Государственной полиции Латвии. Посольство России в Риге пока не комментирует инцидент.

Ранее латвийское правительство одобрило поправки к закону об авиации, которые запрещают БПЛА передвигаться около здания национального минобороны ближе 50 м.