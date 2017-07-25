По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры

Хозяина квартиры дома 57 на Каменноостровском проспекте в Петербурге задержали сотрудники правоохранительных органов утром 25 июля. Капитальный ремонт в её помещениях привел к частичным обрушениям в здании 1910 года постройки.

Как сообщает городской Следственный комитет, Александра Свиридова задержали по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. В ближайшее время 32-летнему дизайнеру предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, часть дома по Каменноостровскому проспекту обрушилась днем 22 июля. Это произошло в ходе ремонта в квартирах на первом и втором этажах, между которыми были снесены несущие стены и демонтированы перекрытия, хотя комитет по охране памятников разрешил лишь их замену. Из-за этого более 30 жильцов были вынуждены съехать из своих квартир и разместиться в хостеле и маневренном фонде.

Квартира была продана Александру Свиридову в 2015 году. Он руководит компанией в сфере проектирования, дизайна и оформления офисных пространств. По инвестдоговору он обязался провести капремонт, и после приемки работ он мог бы зарегистрировать право собственности.