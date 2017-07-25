Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде

Российские шахтеры и политолог подали иск о защите чести и достоинства к гендиректору ВЦИОМа Валерию Фёдорову и телеканалу «Дождь». В июньском интервью последнему социолог поведал, каких людей он относит к категории «дерьмо», и людям это не понравилось.

Как пишет 25 июля РБК, жалобу подали инициативная группа протестующих шахтеров из ростовского города Гуково и руководитель Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николай Миронов, поддерживающий горняков. Райсуд Москвы зарегистрировал его 24 июля.

В иске говорится, что Фёдоров «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить». Поводом для жалобы на социолога стало его интервью телеканалу «Дождь», данное в конце июня, где глава ВЦИОМа прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьёва о выходящих на оппозиционные митинги «2% дерьма».

«Такого, извините, «дерьма» гораздо больше», — сказал Фёдоров в эфире «Дождя». В ответ на уточняющий вопрос ведущей Анны Немзер, имеет ли Фёдоров в виду именно участников протестных митингов, он сказал, что относит к «дерьму» тех людей, которые «вовлекаются в дискуссии о судьбах России, на самом деле не будучи озабоченными этой судьбой».

«Это люди, у которых нет любви к нашей Родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать по поводу и без повода, касается их или нет», — говорил Фёдоров. По его расчётам, таких россиян — «вообще порядка 15%» и они «настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне».

Слова гендиректора ВЦИОМа «отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам, символизируют ее отказ от диалога» с недовольными, говорится в заявлении инициативной группы. Истцы недовольны логикой Фёдорова, по которой любой недовольный и протестующий «наделяется оскорбительной характеристикой», несмотря на то что часто протест «является единственным средством решения накопившихся социальных проблем».

Истцы требуют признать рассуждения статистика не соответствующими действительности, а Фёдорова — выступить с публичными извинениями. «Дождь» истцы называют техническим соответчиком (интервью прошло на его площадке), подчеркивают, что к телеканалу у них претензий нет, и просят журналистов опубликовать опровержения Фёдорова на своем сайте.