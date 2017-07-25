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25.07.2017 15:25
3 Комментариев

«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»

Визит американца Джеймса Уотсона – это все равно, как если бы приехал «первый человек на Луне» Нил Армстронг, только еще круче. Потому что Уотсон - этот тот, кто открыл структуру ДНК - ключ к нашим особенностям, способностям, болезням. За что и получил Нобелевскую премию в возрасте 34 лет.
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»

Лекция называлась «Семьдесят нескучных лет в науке». Уотсон и сам нескучен: за неполиткорректность его «попросили» с высокой должности еще 10 лет назад – тогда он заявил, что люди от природы неравны, есть умные, а есть наоборот. Выступая в СПбГУ, ученый дал прикурить республиканцам, фармкомпаниям, Лысенко и Турции.

Правила жизни Джеймса Уотсона

Нобелевскую премию Джеймс Уотсон и его коллеги, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс, получили в 1962 году. Уотсон был по нобелевским меркам пацаном – 34 года. Крик и Уилкинс – посолиднее: обоим по 46. Сейчас из первооткрывателей «кода жизни» в живых только Уотсон. Ему 89, он играет в теннис и рассчитывает прожить еще минимум 5 лет, потому что к тому времени выяснится, работает ли кое-какое перспективное средство от рака, а ему интересно.

В 2007-м в США вышла очередная книга Уотсона (первая, «Двойная спираль», стала бестселлером еще в 1960-х), называется она «Избегайте занудства». В  юности он, говорит, избегал нудных учителей, а позднее отваживал зануд от своей лаборатории. Так вот в этой книге он перечислил свои жизненные правила. Строго говоря, некоторые из них и привели к его отставке с поста руководителя лаборатории Колд-Спринг-Харбор, в которой он работал над глобальным проектом «Геном человека». А правило такое: «Лицемерие в попытке угодить общественному мнению подрывает ваше самоуважение. Придерживайтесь правды».

– В США идет довольно мощное отвержение генетики и ее подмена политической корректностью, – говорит ученый. – Мы хотим, чтобы все были равными и прекрасными. Но эволюция работала по-другому. Эволюция – это просто отбор лучших. Ее не волнует, что кто-то окажется на втором плане. Да, есть конкретные гены, которые влияют на интеллектуальный уровень. Например, в Нидерландах сейчас эту тему исследуют, а в США это «неполиткорректная формулировка». Америка – очень странное место, поверьте мне. В России быть приятно, потому что вы меня тепло принимаете, а в США многое из того, что я говорю, воспринимается как пощечина общественному вкусу. Но получается, что мы закрываем глаза на правду. А университеты должны, наоборот, открывать на нее глаза.

Говорить то, что думает, – такую моду Джеймс Уотсон взял еще в молодости. Тогда известный физик – «невозвращенец» Георгий Гамов – сообщил Уотсону: дескать, тот напоминает ему нашего Льва Ландау. К слову, Ландау удостоится Нобелевской в тот же год, что и Уотсон, но по физике.

– Сравнение с Ландау была таким комплиментом, что я слегка обнаглел. Стал говорить, что думаю, а в Америке нельзя говорить дураку, что он дурак. При этом даже в науке дураков хватает.

Свои жизненные правила Уотсон называет «заповедями» – правда, неформально. («Я не отвергаю христианства. Я только в бога не верю, вот и всё».) Некоторые «заповеди» ему подсказывали коллеги: «Я весьма рано стал встречать правильных людей в своей жизни». Еще бы не рано! Он поступил в Чикагский университет в 15 лет, потому что тамошнему декану («правильному человеку») казалось, что государственное школьное образование никуда не годится, и чем быстрее ребенка оттуда изъять, тем лучше.

А в Университете Индианы, где Уотсон учился в аспирантуре, работал «правильный человек» нобелевский лауреат генетик Герман Мёллер.

– Он в 1933 году приезжал к вам в Ленинград – он был левым, коммунистом. Работал в Германии с Тимофеевым-Ресовским (о нем книга Д. Гранина «Зубр». – Прим. ред), но из-за Гитлера эмигрировал в Советский Союз. А там встретился с человеком-катастрофой Лысенко… Я видел Лысенко. Когда впервые приехал в Россию в 1961 году. В столовой Академии наук. Особого почтения ему никто не выказывал.

В Университете Индианы Уотсон почерпнул правило: «Выбирай себе молодого научного руководителя – он будет работать над какой-то новой темой, а лучше стоять у истоков нового, чем потом догонять». И еще один совет позже подбросил научный руководитель – будущий Нобелевский лауреат Макс Дельбрюк: «Никогда не занимайтесь не важными темами. Пытайтесь найти великое занятие. Боритесь за золото, а не за серебро». Уотсон понял, что «золотом» должны стать генетика и ДНК, – и занялся ими в Кембридже. Где, кстати, устаканилось еще одно правило: «Не будьте самым умным в комнате».

– Старайтесь найти такое общество, где люди умнее вас. Если вы в комнате самый умный – вы ошиблись дверью. Там вы ничему не научитесь. Кембридж – прекраснейший университет в мире, а главное – там работают гениальные люди. И одним из них был молодой физик Френсис Крик. В войну он работал на адмиралтейство – искал управу на немецкие подлодки. Научный руководитель Крика хотел только одного: чтобы тот не стоял рядом и не голосил. Он действительно говорил громко и постоянно. Нас с ним отсадили в отдельную комнату, только чтобы его не слышать.

Вот в этой комнате они и создавали из кусков картона, шариков и проволоки модель ДНК (третий будущий нобелиат, Уилкинс, работал в Лондоне). Первая попытка оказалась «катастрофой». Работа требовала глубокого знания химии, а они были, строго говоря, не бум-бум.

– Вопрос: как мы открыли структуру ДНК, не будучи химиками? Ответ: к нам в комнату периодически подселяли химиков, и они нам очень помогли советами.

Отсюда следующее правило Уотсона: «Не стесняйтесь просить помощи».

– Вообще-то, открытие должна была бы сделать Розалинд Франклин (английский биофизик и рентгенограф, делала рентгенограммы структуры ДНК. – Прим. ред). Но она считала, что ДНК – не спираль. Не смогла интерпретировать полученные данные правильно. В науке очень важно обсуждать идеи, а она ни с кем не общалась. Не знаю, почему, но с Розалинд не хотели общаться даже родные. Она из богатой семьи, и мы гадали, почему она к нам так относится: потому что мы беднее ее или потому что, по ее мнению, неправы?

Подтверждением правила «Проси помощи» стал другой конкурент – «величайший химик Лайнус Полинг».

– Он открыл структуру пептидов, и, если бы занялся ДНК, мы бы проиграли. Но его почему-то эта тема не интересовала. Как-то сын Полинга (он тоже работал в Кембридже) сказал, что его отец написал статью про ДНК. Мы с Криком распереживались! Но из статьи поняли, что величайший химик того времени допустил ужасающую ошибку. Он предложил такую структуру, которая просто не могла существовать. Как такое могло случиться? А так: Полинг тоже ни с кем не общался. Кроме своей жены, не разбиравшейся в химии. А мы с Криком общались и друг с другом, и с другими. Конечно, нас учат тому, что мы должны всего добиваться сами. Но если вы стоите на передовой, вам нужна помощь.

На правильное решение о строении модели ДНК и натолкнул-то сосед по кабинету, химик.

– Он надоумил меня, как расположить в модели атомы водорода – и всё:  через два дня структура ДНК была открыта. Вообще-то, все эти два дня я ничего не делал. В теннис играл. Потому что погода была прямо весенняя, хотя стоял февраль. А по сути, открытие мы сделали за 20 минут: собрали модель нужным образом и поняли, что правы. И пошли обедать. В книге «Двойная спираль» я написал, будто Фрэнсис Крик, войдя в столовую, объявил: «Мы раскрыли структуру жизни!» На самом деле в Кембридже так не положено, надо быть скромным. Так что на самом деле Фрэнсис просто в течение трех месяцев после нашего открытия притаскивал кого-нибудь в кабинет и в сотый раз объяснял нашу модель. А ту фразу в столовой я внедрил, чтобы показать характер Фрэнсиса: кембриджская скромность – это вообще не про него.

Легендарная модель ДНК сейчас находится в естественнонаучном музее в Лондоне. Так пишут в путеводителях. Не верьте: создатели даже не подумали сохранить ту сварганенную модель для истории, так что ее растащили на сувениры. А та, что в  музее, – модель, созданная для документального фильма ВВС.

Нужен аутсайдер? Ставьте на Турцию

Уотсон категорически против ограничений в науке по типу «как бы чего не вышло», и его, похоже, не пугают фантастические антиутопии про «улучшение человека», обернувшееся катастрофой.

– Если вы стоите на передних рубежах, ошибки неизбежны. Но я против любых ограничений до момента проведения эксперимента. Вот после эксперимента, если он показал свою несостоятельность, можно вводить ограничения. И я – за улучшение человека. Может быть, мы сможем создать человека, у которого будет иммунитет к раку! Может, мы… может, мы найдем ген, который сотрет с лица земли республиканизм! Многие убеждены, что эволюция прекратилась, но на самом деле эволюция продолжается. Возможно, ее даже нужно ускорить, чтобы выжить в условиях новых катастроф, которые мы пока даже предсказать не можем. Например, почему есть люди умные и менее умные? Может, когда нашему виду надо было выжить, преуспевал тот, кто был сильнее, мощнее. Но теперь важен мозг, а не все оказались к этому готовы. Мы пытаемся закрывать глаза на это неравенство и винить во всем социальный строй, но неравенство – это результат эволюции, а бороться с ней невозможно. Вот если вы хотите сделать ставку на то, какая страна окажется в самых-самых аутсайдерах, – ставьте на Турцию. Там отказались от преподавания теории эволюции в школе! С ума сошли!

Несмотря на уход с должности в лаборатории Колд-Спринг-Харбор, Джеймс Уотсон «при делах». Сфера его интересов, и давняя, – лекарство от рака.  

– Война с раком длится лет 40. Я в свое время был членом президентского комитета, из которого меня благополучно вышибли, потому что я сразу сказал, что за 10 лет нам с раком не справиться, у нас было недостаточно знаний. Сейчас есть новая концепция лечения рака: использование окислительных процессов, которые уничтожают раковые клетки. Университет Иллинойса сейчас, возможно, в этой области самый передовой. В начале следующего года начнется первая фаза клинических исследований препарата против рака поджелудочной железы. Но мало создать препараты – нужно сделать их доступными. Сейчас фармотрасль и отрасль биотехнологий в США, Европе и Японии видят свою главную задачу не в том, чтобы обеспечить здоровье людей, а в том, чтобы набить карманы. Мы работали над детским препаратом против мышечной атрофии, пришлось взаимодействовать с бизнесом, чтобы вывести препарат на рынок, – и нам предлагали поставить цену 600 тысяч долларов за годовой курс! Кто за это будет платить – правительство? Бюджет? Обама согласовал с фармкомпаниями законопроект по реформированию здравоохранения, но не потребовал от них, чтобы они сдерживали цены. В итоге люди, которых удалось излечить, оказываются банкротами, а если банкрот, да еще и не вылечился... Капитализм и медицина – несовместимы.  

…Лекция была почетной. Джеймс Уотсон приехал в Петербург на вручение ему мантии почетного профессора СПбГУ. 13 лет ждали: решение о присуждении звания было принято в 2004 году. А в 2015-м он уже выступал перед студентами СПбГУ. Но все церемонии состоялись только сейчас. Церемонии – это, в частности, заданные по-русски вопросы вроде: «готовы ли вы служить идеалам мира?», «помогать истинным юным талантам в достижении научных целей?» и «добровольно ли принимаете на себя звание?». На все три господин Уотсон без акцента ответил: «Da».

Александра Шеромова, специально для «Фонтанки.ру»

 


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комментарии пользователей (3)
rybalka
25 июля 2017 г. 17:30
ushkuinik: На ютубе не искали?
rybalka
25 июля 2017 г. 17:29
Визит американца Джеймса Уотсона – это все равно, как если бы приехал "первый человек на Луне" Нил Армстронг, только еще круче. Ну хорошо, что со Шварценеггером не сравнили... для вящей убедительности ))
ushkuinik
25 июля 2017 г. 16:35
Кто-нибудь знает — где велась видеотрансляция лекции?
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