Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»

Гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская» неправильно посчитала сумму, которую должна заплатить за урон, нанесенный окружающей среде Петербурга. Долгом в 630 тысяч занялись судебные исполнители.

Как сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов 25 июля, ошибку в расчетах ООО «Гостиничный комплекс «Прибалтийская» Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу нашел за 2013 год. Руководство отеля не применило пятикратный повышающий коэффициент, неправильно рассчитало инфляцию и нормативы для определенного вида отходов — все вместе потянуло на сумму 630 тысяч рублей.

Приставы в Василеостровском районе предупредили организацию о возбуждении исполнительного производства, но добровольно долг отельеры вернули только после штрафа в 44 тысячи рублей.