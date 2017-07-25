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25.07.2017 11:28

Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге

Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге
«Эко-Гранд»

В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад.

Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози. У жителей Северной столицы появилась   возможность приобрести автономную канализацию  у производителя. 

Покупка и установка станции биологической очистки "Эко-Гранд" даёт главное: надёжное и прогрессивное решение столь важной и деликатной проблемы, как утилизация канализационных стоков.

В наше современное время обустройство загородом автономной канализацией – уже не роскошь, а самая настоящая норма. Опрос населения показал, что  они воспринимают автономную канализацию в одном ряду с водопроводом холодной и горячей воды за городом. И без этих составляющих трудно всерьёз говорить о комфортности проживания на природе. С финансовой и технологической точки зрения именно марка "Эко-Гранд" – явный фаворит в группе автономных канализаций на Российском рынке.

Устанавливая такую систему, вы избавляете себя от неприятного запаха на участке, от попадания стока в грунтовые воды, а также навсегда забываете про ассенизаторские машины.

Станция "Эко-Гранд" отличается от аналогов, прежде всего, толщиной корпуса, отсутствием металлических соединений, сроком службы (более 50 лет) и главное–японским компрессором, который в разы надёжнее китайского.
Станции биологической очистки «Эко-Гранд» завоевали популярность благодаря своей надежности, простоте использования и высокой степени очистки канализационных стоков.

«Эко-Гранд»
«Эко-Гранд»

Компания «Эко-Гранд» входит в состав «ГК «Полимерснаб», образованной в 1992 году. Производство СБО «Эко-Гранд» осуществляется на заводе «Гранит-М», так же входящего в ГК «Полимерснаб».

www.eco-grand.ru
тел.+7 (911) 964 29 22   
+7 (931) 225 87 27
+7 (495) 995 96 25

 


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25.07.2017 11:28

Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге

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«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
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