Очередь длиной в десятилетия: ждать или действовать?
Если в доме неисправны коммуникации, трескаются стены и течет крыша, большинство других забот отступает на второй план. Но жильцам многоквартирных домов не нужно отчаиваться – законы все-таки написаны для граждан и в их интересах, а значит, будет и в вашем доме капремонт.
Графа «капитальный ремонт»
В 2015 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 4 из 10 россиян оказались не удовлетворены состоянием крыши, стен и потолков в своем многоквартирном доме
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, 736 047 многоквартирных домов в России находятся в состоянии, при котором масштабный ремонт необходим прямо сейчас, либо в обозримом будущем. Для этих целей в квитанциях за коммунальные услуги существует графа «капитальный ремонт». Таким образом, средства на все ремонты всех домов, стоящих на очереди, аккумулируются в фондах ЖКХ.
По мере реализации работ накопленные средства в порядке очередности поступают на ремонт домов. Очередность эта устанавливается муниципалитетами, приоритет в ней отдан аварийному жилью, затем – ветхому. То есть, все капремонты проходят планово, и, если дом стоит на очереди в 2013 году, раньше этого времени капитальный ремонт в нем не начнется. А что делать, если дом требует ремонта прямо сейчас, но очередь его наступит очень нескоро?
Первый шаг – объединиться
Выход есть, и предусмотрен он Законом 271-ФЗ "О капитальном ремонте", где указано, что ТСЖ может выйти из регионального фонда, куда оно ранее перечисляло взносы из средств, уплаченных владельцами квартир. Затем ТСЖ может открыть в банке специальный счет, на который отныне будут поступать взносы жильцов. Как только на спецсчете накопится некая сумма, достаточная для проведения капремонта, жильцы сами могут распорядиться ею в интересах своих домов (Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ. Статья 177. Совершение операций по специальному счету). Иными словами, не дожидаясь планового ремонта, ТСЖ вправе нанять подрядную организацию и заказать ей проведение работ.
Перечень и последовательность работ жильцы определяют совместно на собраниях, реализует же принятые постановления правление ТСЖ. Подрядная организация должна предоставить в ТСЖ смету капремонта, которая станет основным документом, конкретизирующим сроки, суммы и результаты работ. Допустим, в доме есть явная проблема, от которой страдают все – течет крыша. Но вместе с тем, внимания требуют и коммуникации. Накопленные на спецсчете средства летом-осенью логично потратить на кровлю, а к следующей весне накопить денег уже на коммуникации. И не придется ждать десять лет, чтобы отремонтировать дом.
При таком подходе, когда жильцы уверены, что собранные деньги пойдут на ремонт именно их дома, и полностью контролируют движение средств, у ТСЖ будет стимул, чтобы грамотно распоряжаться каждой копейкой. Две основные статьи расходов в данном случае – услуги подрядной организации и стоимость материала, закупаемого для ремонта. Вряд ли получится существенно сэкономить на рабочих, но, по закону, работа подрядчиков оплачивается по факту подписания всеми жильцами акта сдачи-приемки работы, и это надежно страхует заказчика от некачественных услуг.
Шифер или металлочерепица?
С выбором материалов вопрос обстоит немного сложнее. Как правило, при ремонте крыш подрядчик выбирает материалы, наиболее удобные в монтаже, при этом довольно дорогие и заурядные по эксплуатационным характеристикам. Это объяснимо – рабочим нужно смонтировать крышу побыстрее и с меньшими усилиями. У жильцов же другой интерес, им нужно, чтобы крыша прослужила как можно дольше, и обошлась дешевле. Простое сравнение цен на наиболее популярные на рынке кровельные материалы показывает, что различные виды металлочерепицы и профнастила обходятся дороже обычного, привычного нам шифера. Он, кстати, выигрывает и по всем эксплуатационным характеристикам: звукоизоляция, оптимальная теплопроводность, устойчивость к резким перепадам температур у шифера всегда были на высоте.
Существовали у традиционного хризотилцемента недочеты в виде невзрачного цвета и сложностей в монтаже, но современная промышленность справилась и с этим: теперь волнистые листы шифера окрашивают в разные цвета, и это покрытие дополнительно защищает кровлю. А выверенные размеры листа облегчили рабочим процесс монтажа, отсюда и положительные отзывы. Очевидно, лучше сделать недорогую, но красивую надежную кровлю, которая гарантированно прослужит от 25 лет и дольше. Наверняка оптимизировать затраты таким образом можно в любом аспекте капитального ремонта обычного многоквартирного дома. В любом случае, думают и принимают решение сами собственники жилья.
Важно только помнить, что пассивное ожидание очереди на капремонт – не единственный вариант решения проблем с аварийным и ветхим жильем. Поскольку решающие полномочия находятся в руках самих жильцов, надо лишь воспользоваться своими законными правами и немного форсировать события, чтобы навести порядок в собственном доме раньше, чем он придет в полную негодность.