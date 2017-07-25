Очередь длиной в десятилетия: ждать или действовать?

Проблемы жилищно-коммунальной сферы обычно очень драматичны и находят массу откликов, ведь они касаются базовых потребностей человека.

Если в доме неисправны коммуникации, трескаются стены и течет крыша, большинство других забот отступает на второй план. Но жильцам многоквартирных домов не нужно отчаиваться – законы все-таки написаны для граждан и в их интересах, а значит, будет и в вашем доме капремонт.

Графа «капитальный ремонт»

В 2015 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 4 из 10 россиян оказались не удовлетворены состоянием крыши, стен и потолков в своем многоквартирном доме

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, 736 047 многоквартирных домов в России находятся в состоянии, при котором масштабный ремонт необходим прямо сейчас, либо в обозримом будущем. Для этих целей в квитанциях за коммунальные услуги существует графа «капитальный ремонт». Таким образом, средства на все ремонты всех домов, стоящих на очереди, аккумулируются в фондах ЖКХ.

По мере реализации работ накопленные средства в порядке очередности поступают на ремонт домов. Очередность эта устанавливается муниципалитетами, приоритет в ней отдан аварийному жилью, затем – ветхому. То есть, все капремонты проходят планово, и, если дом стоит на очереди в 2013 году, раньше этого времени капитальный ремонт в нем не начнется. А что делать, если дом требует ремонта прямо сейчас, но очередь его наступит очень нескоро?

Первый шаг – объединиться

Выход есть, и предусмотрен он Законом 271-ФЗ "О капитальном ремонте", где указано, что ТСЖ может выйти из регионального фонда, куда оно ранее перечисляло взносы из средств, уплаченных владельцами квартир. Затем ТСЖ может открыть в банке специальный счет, на который отныне будут поступать взносы жильцов. Как только на спецсчете накопится некая сумма, достаточная для проведения капремонта, жильцы сами могут распорядиться ею в интересах своих домов (Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ. Статья 177. Совершение операций по специальному счету). Иными словами, не дожидаясь планового ремонта, ТСЖ вправе нанять подрядную организацию и заказать ей проведение работ.