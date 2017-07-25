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25.07.2017 11:57

Очередь длиной в десятилетия: ждать или действовать?

Проблемы жилищно-коммунальной сферы обычно очень драматичны и находят массу откликов, ведь они касаются базовых потребностей человека.
Очередь длиной в десятилетия: ждать или действовать?
Ремонт кровли. Фото из архива Комбината "ВОЛНА", Красноярский край

Если в доме неисправны коммуникации, трескаются стены и течет крыша, большинство других забот отступает на второй план. Но жильцам многоквартирных домов не нужно отчаиваться – законы все-таки написаны для граждан и в их интересах, а значит, будет и в вашем доме капремонт.

Графа «капитальный ремонт»

В 2015 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 4 из 10 россиян оказались не удовлетворены состоянием крыши, стен и потолков в своем многоквартирном доме

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, 736 047 многоквартирных домов в России находятся в состоянии, при котором масштабный ремонт необходим прямо сейчас, либо в обозримом будущем. Для этих целей в квитанциях за коммунальные услуги существует графа «капитальный ремонт». Таким образом, средства на все ремонты всех домов, стоящих на очереди, аккумулируются в фондах ЖКХ.

По мере реализации работ накопленные средства в порядке очередности поступают на ремонт домов. Очередность эта устанавливается муниципалитетами, приоритет в ней отдан аварийному жилью, затем – ветхому. То есть, все капремонты проходят планово, и, если дом стоит на очереди в 2013 году, раньше этого времени капитальный ремонт в нем не начнется. А что делать, если дом требует ремонта прямо сейчас, но очередь его наступит очень нескоро?

Первый шаг – объединиться

Выход есть, и предусмотрен он Законом 271-ФЗ "О капитальном ремонте", где указано, что ТСЖ может выйти из регионального фонда, куда оно ранее перечисляло взносы из средств, уплаченных владельцами квартир. Затем ТСЖ может открыть в банке специальный счет, на который отныне будут поступать взносы жильцов. Как только на спецсчете накопится некая сумма, достаточная для проведения капремонта, жильцы сами могут распорядиться ею в интересах своих домов (Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ. Статья 177. Совершение операций по специальному счету). Иными словами, не дожидаясь планового ремонта, ТСЖ вправе нанять подрядную организацию и заказать ей проведение работ.

Перечень и последовательность работ жильцы определяют совместно на собраниях, реализует же принятые постановления правление ТСЖ. Подрядная организация должна предоставить в ТСЖ смету капремонта, которая станет основным документом, конкретизирующим сроки, суммы и результаты работ. Допустим, в доме есть явная проблема, от которой страдают все – течет крыша. Но вместе с тем, внимания требуют и коммуникации. Накопленные на спецсчете средства летом-осенью логично потратить на кровлю, а к следующей весне накопить денег уже на коммуникации. И не придется ждать десять лет, чтобы отремонтировать дом.

Крыша, отремонтированная шифером. Фото из архива Комбината "ВОЛНА", Красноярский край
Крыша, отремонтированная шифером. Фото из архива Комбината "ВОЛНА", Красноярский край

При таком подходе, когда жильцы уверены, что собранные деньги пойдут на ремонт именно их дома, и полностью контролируют движение средств, у ТСЖ будет стимул, чтобы грамотно распоряжаться каждой копейкой.  Две основные статьи расходов в данном случае – услуги подрядной организации и стоимость материала, закупаемого для ремонта. Вряд ли получится существенно сэкономить на рабочих, но, по закону, работа подрядчиков оплачивается по факту подписания всеми жильцами акта сдачи-приемки работы, и это надежно страхует заказчика от некачественных услуг.

Шифер или металлочерепица?

С выбором материалов вопрос обстоит немного сложнее. Как правило, при ремонте крыш подрядчик выбирает материалы, наиболее удобные в монтаже, при этом довольно дорогие и заурядные по эксплуатационным характеристикам. Это объяснимо – рабочим нужно смонтировать крышу побыстрее и с меньшими усилиями. У жильцов же другой интерес, им нужно, чтобы крыша прослужила как можно дольше, и обошлась дешевле. Простое сравнение цен на наиболее популярные на рынке кровельные материалы показывает, что различные виды металлочерепицы и профнастила обходятся дороже обычного, привычного нам шифера. Он, кстати, выигрывает и по всем эксплуатационным характеристикам: звукоизоляция, оптимальная теплопроводность, устойчивость к резким перепадам температур у шифера всегда были на высоте.

Красноречивые цифры. Данные предоставлены Хризотилцементной ассоциацией
Красноречивые цифры. Данные предоставлены Хризотилцементной ассоциацией

Существовали у традиционного хризотилцемента недочеты в виде невзрачного цвета и сложностей в монтаже, но современная промышленность справилась и с этим: теперь волнистые листы шифера окрашивают в разные цвета, и это покрытие дополнительно защищает кровлю. А выверенные размеры листа облегчили рабочим процесс монтажа, отсюда и положительные отзывы. Очевидно, лучше сделать недорогую, но красивую надежную кровлю, которая гарантированно прослужит от 25 лет и дольше. Наверняка оптимизировать затраты таким образом можно в любом аспекте капитального ремонта обычного многоквартирного дома. В любом случае, думают и принимают решение сами собственники жилья. 

Характеристики основных кровельных материалов в цифрах. Данные предоставлены Хризотилцементной ассоциацией
Характеристики основных кровельных материалов в цифрах. Данные предоставлены Хризотилцементной ассоциацией

Важно только помнить, что пассивное ожидание очереди на капремонт – не единственный вариант решения проблем с аварийным и ветхим жильем. Поскольку решающие полномочия находятся в руках самих жильцов, надо лишь воспользоваться своими законными правами и немного форсировать события, чтобы навести порядок в собственном доме раньше, чем он придет в полную негодность.

 

 

 

 

 

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