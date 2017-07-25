Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву. Он считает, что она могла бы существенно изменить поведение России.

«Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», — цитирует Волкера BBС 25 июля.

При этом Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией. Кроме того, он добавил, что наладить ситуацию на востоке Украины можно посредством «нового стратегического диалога с Россией».

Ранее Курт Волкер заявил, что инфраструктура в Донбассе разрушена, а конфликт находится в «горячей фазе».