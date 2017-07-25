Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге

Уровень безработицы в Петербурге составляет 1,6%. Для сравнения: в Северо-Западном федеральном окурге этот показатель превысил 4%, а в целом по России достиг 5,3%. Об этом рассказал и.о. главы комитета по труду и занятости Николай Рогачев на заседании в Смольном 25 июля.

По словам чиновника, объем городской программы по содействию занятости в 2016 году составил 1,507 млрд рублей, выполнение – 98,2%. В 2017 году сумма выросла до 1,552 млрд, но пока освоено 41,3%. Рогачев рассказал, что средняя начисленная зарплата в городе составляет 53 261 рубль, а минимальный размер оплаты труда – 16 тысяч рублей.

Чиновник добавил, что в городе зарегистрировано 916 тысяч трудовых мигрантов. Порядка 24% из них – иностранцы, 33% – жители Ленинградской области и 43% – представители других российских регионов. Удельный вес иностранной рабочей силы в Петербурге – 7,2%.