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25.07.2017 14:42
146 Комментариев

Почему пассажиров метро поставили в очередь

На некоторых станциях метро Петербурга начался тотальный досмотр пассажиров. Предсказуемо выросшие очереди вызвали ропот горожан. У подземки связаны руки федеральными правилами.
Почему пассажиров метро поставили в очередь

Экспериментом над людьми и откровенным издевательством сочли пассажиры метрополитена ноу-хау на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». 23 – 25 июля подразделения безопасности подземки отправляли на усиленный досмотр каждого, на кого среагировали рамки металлодетекторов. Настроенные на максимальную чувствительность, они пищат от мелочи и ключей.

Пропуск на отдельные станции в Петербурге в настоящее время осуществляется следующим образом: пассажира с ручной кладью (полиэтиленовый пакет, сумка, рюкзак) просят оставить вещи и пройти единолично через металлодетектор. При срабатывании сигнала – повторный проход с выкладкой мелочи и ключей. Кладь проверяют визуально, при малейшем смущении инспектора службы контроля метрополитена (СКМ) пассажир отправляется в зону досмотра, где установлено рентгенотелевизионное оборудование.

Тщательность процесса вызывает невиданные пробки. Пассажиры томятся на улице (перед металлодетекторами) и в вестибюле (перед рентгеном). По состоянию на час дня 25 июля обычно невостребованная зона досмотра станции «Звенигородская» выглядела так:

Почему пассажиров метро поставили в очередь

Такую же ситуацию наблюдали читатели «Фонтанки» и накануне вечером, а сегодня с утра волна проверок захлестнула «Электросилу». 

«Станцию постоянно закрывают-открывают. Как поясняют работники, из-за поголовного досмотра. На улице скопилась большая очередь. Ожидание более 20 минут. Это издевательство над гражданами и неуважение», – гневаются пассажиры.

Как пояснили в пресс-службе подземки, в усиленных досмотровых мероприятиях участвуют четыре станции (также «Спасская» и «Крестовский остров»). 

«Досмотр производится на основе постановления правительства РФ от 5 апреля 2017 года № 410 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена», – добавили в пресс-службе. – В случае срабатывания звукового и светового индикатора металлодетектора пассажир направляется на дополнительный досмотр.  Те пассажиры, на которых не среагировали металлодетекторы, продолжают свою поездку без дальнейшего досмотра. В связи с тем, что у подавляющего большинства пассажиров при себе имеются металлические предметы (ключи, мелкие монеты, мобильные телефоны и так далее), время досмотра может быть увеличено. Из-за скопления большого количества пассажиров в вестибюлях станций, проводится временное закрытие на вход».

читатель "Фонтанки" Анастасия

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В метро подчеркивают, что беспрецедентные меры целиком соответствуют требованиям транспортной безопасности, однако все же признают, что проводится опыт, и для него выбраны станции, имеющие прилегающие вестибюли или низкий пассажиропоток.

«О результатах опыта будет доложено комитету по транспорту Санкт-Петербурга», – поясняют в пресс-службе.

«Фонтанка» обратилась к начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину за комментарием. Он привел некоторые цифры:

«Проверка проводится в соответствии с требованиями транспортной безопасности, в которых сказано, что мероприятия по досмотру должны занимать не менее семидесяти процентов времени работы.

Досмотровым мероприятиям подвергаются пассажиры, на которых реагируют световые или звуковые индикаторы стационарных металлодетекторов. Пассажиры без ручной клади проверяются с помощью ручных металлодетекторов, а багаж (сумки, рюкзаки, портфели различного объема и размера) обследуется с помощью стационарных инженерно-технических средств.

Опыт аэропорта показывает, что в час можно проверить около двухсот пассажиров. У нас на станции по одному досмотровому пункту. 70 процентов – это около 130 – 140 пассажиров.

С учетом того, что мы не должны допускать скопления пассажиров в досмотровой зоне, пока не закончатся досмотровые мероприятия, на станциях может вводиться режим ограничения прохода.

На сегодняшний день в таком режиме досмотра работают станции с пассажиропотоком, достигающим 15 – 20 процентов от пассажиропотока максимально загруженных станций («Проспект Просвещения», «Пионерская», «Петроградская», «Ладожская» и др.). Поэтому, если выполнять существующие требования на самых пассажиронапряженных станциях, транспортная обстановка на них значительно обострится».

410-е постановление вышло в апреле, а реакция метрополитена последовала только сейчас. По данным «Фонтанки», она связана с масштабной проверкой Ространснадзора и выставленными подземке претензиями, согласно которым ни одна станция не может быть признана защищенной. Проверка закончена в конце апреля, были вынесены постановления о привлечении метро к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Их метрополитен обжаловал в Ленинский суд Петербурга, который первым своим решением в конце июня подтвердил правоту надзора. Оно, в свою очередь, обжаловано в Санкт-Петербургский горсуд. Сегодня, 25 июля, должен был состояться пересмотр, но его, как сообщили в пресс-службе Горсуда, отложили по формальным основаниям.

«В проводимых мероприятиях нет никакого скрытого смысла! Это требования антитеррористической защищенности транспорта.

В последнее время к метрополитену со стороны надзорных структур (Ространснадзор, прокуратура города) предъявляются жесткие требования по вопросам обеспечения безопасности. За отсутствие соответствующей реакции на срабатывание рамок стационарных металлодетекторов выписаны более 35 предписаний с денежными штрафами в 50 тысяч рублей каждый, а также прокурорские предостережения и предупреждения в адрес руководителей предприятия.

Опыт работы станций в таком режиме показывает, что в случае распространения повышенных мер досмотра на все станции нормальная эксплуатационная деятельность метрополитена будет осложнена», – прокомментировал «Фонтанке» Владимир Гарюгин.

Отметим, что федеральные правила для транспортной безопасности требуют не только сплошного досмотра пассажиров. Одна из вмененных Ространснадзором претензий – отсутствие в СКМ аттестованных сотрудников, наделенных навыками иных способов контроля – наблюдения и собеседования. Выборочно досматривать пассажиров и кладь на рентгенотелевизионном оборудовании – это уже следующий пункт обязанностей подразделений транспортной безопасности. После проверки Ространснадзора метрополитен объявил о создании аттестованной службы безопасности на базе существующей СКМ.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (146)
Captan
25 июля 2017 г. 17:53
smith_alone: это и есть ответ по существу диванного борцуна с режимом ?!
Vldmr
25 июля 2017 г. 17:52
Samal: В Праге тоже нет турникетов в метро.
Captan
25 июля 2017 г. 17:48
azul: Подобная система безопасности уже много лет работает в китайском метро, в частности в Шанхае. Система аналогичная той что работает в аэропортах — рамки, сканирование сумок и ручной клади. Работает четко и быстро. Может потому что там нет либеральствующих бездельников ?!
Evgecha
25 июля 2017 г. 17:33
BigWad: именно так. Сразу вспомн лся сотрудник домодедово, который за сраную тысячу пропустил на борт шахидок. Безопасность, блин....... А с учетом работающих на стратегияеских объектах гастеров из муслимских стран — где етих терористов большинство— рамки для пассажиров — самая необходимость)
Vasya-Parnasov
25 июля 2017 г. 17:29
А если я опоздаю на работу и меня депримируют, я могу на метрополитен жалобу подать на возмещение премии?
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