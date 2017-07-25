Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений

Министерство экологии и природных ресурсов планирует ввести систему вознаграждений за выявление экологических нарушений.

Как передает 25 июля RNS, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.

«Мы планируем также ввести систему денежных поощрений гражданам, выявившим нарушения, из средств взысканного с нарушителей вреда окружающей среды. Поощрение может составить до 10% размера вреда», — сказал министр.

Донской добавил, что в девяти регионах введена система контроля «Наша природа» — пользователи смартфонов смогут сообщать о нарушениях в обращении с отходами через соответствующее мобильное приложение, разработанное для всех видов операционных систем.