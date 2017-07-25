Еще
13:02 25.07.2017
Пришлите свою новость!
12:56
СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам
12:48
Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты
12:40
Рухнувшую школу в Мурино и обвалившуюся квартиру в Петербурге проектировала одна компания
12:35
Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность
12:25
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
12:16
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
12:05
Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии
11:52
Пробка на севере КАД превысила 10 км
11:46
По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры
11:42
Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде
11:40
Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»
11:22
Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине
11:15
Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге
11:10
Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений
11:04
В Лапландии будет жарче, чем в остальной Финляндии
10:57
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
10:44
Во Всеволожске юные разбойники напали на ребёнка с ножом
10:40
КАД перекрыта из-за ДТП
10:38
Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству
10:37
Петербурженка пожаловалась на соседа-педофила
10:30
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг
10:24
Ростовчанин в Петербурге купил за 800 тысяч угнанный в Италии мотоцикл
10:11
В Псковской области «чёрные копатели» выбросили средневековые артефакты
10:03
Большой проспект В.О. открыт
09:55
Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open
09:47
Житель Ушаков застрелил предпринимателя и убежал в лес
09:35
СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом
09:23
Прокуратура начала проверку по факту голодовки в колонии Нижнего Тагила
09:12
Двести российских чиновников и самолёт с едой прибыли в Финляндию к визиту Путина
09:04
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по новым санкциям против России
08:52
В двух районах Петербурга повторно испытывают теплосети
08:44
КГИОП: Хозяину квартиры на Каменноостровском не разрешали перепланировку
08:38
На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров
08:25
На Митрофаньевском шоссе грузовик упал в котлован
08:17
Из Фонтанки ночью достали тело молодого петербуржца
08:09
Жильцов дома на Луначарского выгнал на улицу горящий холодильник
08:00
Израиль демонтирует металлодетекторы у Храмовой горы
00:53
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
00:43
СМИ: Украина демонтировала волоконно-оптические линии связи с Крымом
00:33
США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
00:16
Столичный «Дом с писателями» остался без барельефа Гоголя
00:06
Цены на нефть растут
24/07
Ребёнок пяти лет умер во время лечения зубов под наркозом
24/07
Госдума может ограничить размер предельного долга по займам у микрофинансовых организаций
24/07
На арбитраже появился фальшивый иск «Дальпитерстроя» о собственном банкротстве
24/07
Полиция установила личность мужчины, напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
24/07
На «Скандинавии» фура расплющила «Шкоду» в кювете
24/07
Глава местной администрации «Чёрной речки» уволился из-за скандала с госзакупками
24/07
Город закупает три трамвая за 279 млн рублей
24/07
«Метрострой» починит протекающую крышу стадиона на Крестовском по гарантии
24/07
В Кемеровской области горняки эвакуируются из-за выброса газа на шахте
24/07
Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»
24/07
Лавров заподозрил «массовый психоз» среди американских политиков
24/07
Единственный вернувшийся из Крыма украинский корабль ремонтирует команда
24/07
Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни
24/07
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио
24/07
Задержанного в Донбассе россиянина подозревают в создании террористической группы
24/07
Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда
24/07
Главный тренер «Зенита» Манчини катается ночью по Неве
24/07
Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась
24/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля
24/07
За сбыт и хранение в парадной фальшивых денег петербуржцы получили условные сроки
24/07
Умер чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев
24/07
Задержанную на турецко-сирийской границе шестилетнюю россиянку вернули отцу
24/07
Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»
24/07
«Малага» хочет купить Хави Гарсию у «Зенита»
24/07
ФАС занялась дорогими презервативами
24/07
Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург
24/07
Регистрацию автомобилей реформируют: номерами будут торговать на аукционах
24/07
«Оперу — всем» услышало рекордное число человек
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
25.07.2017 10:57

Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ

В Арбитражный суд Москвы 24 июля поступил иск от имени банка «Югра» к Банку России. Согласно электронной карточке дела, истец требует признать решения и действия Центробанка незаконными.

Отметим, в тот же день СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД писали, что «в Следственный департамент и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России материалов о возможном преступном выводе активов из банка «Югра» из Центробанка России не поступало».

Центробанк 10 июля ввел в банке «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. Это стало крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. ЦБ сообщил о том, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а также обнаружил манипуляции со вкладами.

 Объем страховых выплат составляет 169,2 млрд рублей. Агентами по возмещению выбраны Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и «Уралсиб». Начало выплаты страхового возмещения было назначено на 20 июля. Начало выплат Агентством по страхованию вкладов было запланировано не позднее 24 июля. Возмещению подлежат вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей в объеме не более 1,4 млн руб.

 

 

Справка:

Банк «Югра» создан в 1990 году и занимает 30-е место в России по активам. Главным акционером банка является Алексей Хотин (110-е место в списке Forbes), который с начала 2017 года безвозмездно вложил в «Югру» 25 млрд рублей. По итогам 2016 года банк «Югра» стал лидером по убыткам, они составили более 32 млрд рублей. С октября 2016 года в банке действовало ограничение на привлечение новых вкладов. В Петербурге расположено 8 офисов банка.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54

Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43

Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию

Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
Цены на нефть растут
Госдума может ограничить размер предельного долга по займам у микрофинансовых организаций
Минстрой: Компенсационный фонд дольщиков начнет работать осенью
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
Нефть растёт в цене
Российская биржа ушла в минус
324 россиянина признались налоговикам в том, что они миллиардеры
Международные резервы России за неделю выросли на 1,7 млрд
Банк России официально опустил доллар ниже 60 рублей
«Семейный капитал» ушел в молоко
«Свежих анекдотов о российской экономике нет»
«Это не тот рост, который мы хотим видеть»
Цены не выдержали испытания погодой
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Как намыть криптовалюту
«Пока 144 миллиона готовы жить, как в Камбодже, ничего меняться не будет»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Пенсионеров и бюджетников приМИРят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Александр Васильев (1882—1918) — один из первых пилотов-авиаторов в России.

Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург

читатель "Фонтанки"

Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2017 12:45
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08
«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал
Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
LEGENDA Intelligent Development
06.07.2017 16:25
У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости
Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.