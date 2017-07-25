Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ

В Арбитражный суд Москвы 24 июля поступил иск от имени банка «Югра» к Банку России. Согласно электронной карточке дела, истец требует признать решения и действия Центробанка незаконными.

Отметим, в тот же день СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД писали, что «в Следственный департамент и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России материалов о возможном преступном выводе активов из банка «Югра» из Центробанка России не поступало».

Центробанк 10 июля ввел в банке «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. Это стало крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. ЦБ сообщил о том, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а также обнаружил манипуляции со вкладами.

Объем страховых выплат составляет 169,2 млрд рублей. Агентами по возмещению выбраны Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и «Уралсиб». Начало выплаты страхового возмещения было назначено на 20 июля. Начало выплат Агентством по страхованию вкладов было запланировано не позднее 24 июля. Возмещению подлежат вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей в объеме не более 1,4 млн руб.