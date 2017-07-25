Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что комитет по строительству должен активнее проводить расчистку сектора госзаказа от недобросовестных подрядчиков. «В противном случае я в конце года сам начну зачистку, но уже у вас в комитете», – сказал глава города, обращаясь к главе ведомства Сергею Морозову.

О предварительных итогах исполнения бюджета 25 июля на заседании правительства рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, за первое полугодие город получил 251 млрд рублей, половину от годового плана. Расходная часть исполнена на 242 миллиарда, или на 42,3%. Самые низкие показатели освоения бюджетных средств – у Комстроя. Глава комитета Сергей Морозов объяснил это процессом расторжения контрактов и расчистки рынка от недобросовестных подрядчиков.

В ходе весенней корректировки городского бюджета запланированные доходы выросли с 484 млрд до 503 млрд рублей. В первую очередь — за счет налога на прибыль организаций. Расходы увеличились пропорционально — до 572,9 миллиарда, а дефицит останется неизменным – 69,8 млрд рублей.