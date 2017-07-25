Петербурженка пожаловалась на соседа-педофила

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее одиннадцатилетнего сына. В преступлении она подозревает соседа по коммуналке.

По информации «Фонтанки», женщина рассказала, что преступление произошло днем 22 июля. Мужчина снимает комнату в той же квартире в Кировском районе города, а ребенок находится на домашнем обучении. Его мама, работающая уборщицей, обратилась в полицию спустя два дня, когда предполагаемого педофила дома уже не оказалось.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают.