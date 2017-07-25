Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

На употреблении допинга попался нападающий сборной России по хоккею и игрок казанского «Ак Барса» Данис Зарипов во вторник, 25 июля. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги, проба Зарипова, взятая во время проведения прошлого чемпионата лиги, дала положительный результат.

В связи с этим 36-летний спортсмен был официально дисквалифицирован на два года – до 22 мая 2019 года. Отмечается, что Зарипов не единственный хоккеист лиги, у которого обнаружены проблемы с запрещёнными препаратами.

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), а также трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Спортсменов, тренеров и других специалистов, уличенных в употреблении допинга, лишат стипендии президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 15 июля этого года.