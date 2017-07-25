Ростовчанин в Петербурге купил за 800 тысяч угнанный в Италии мотоцикл

Угнанный в Италии мотоцикл купил через сайт бесплатных объявлений живущий в Петербурге уроженец Ростова-на-Дону. 24 июля нового владельца Ducati non Defenito задержали и оставили без транспорта.

Как стало известно «Фонтанке», мотоциклиста остановили ночью возле пятого дома по Лифляндской улице. После того, как вин-номер Ducati пробили по базе, стало понятно, что он числится в розыске. В октябре 2012 года его угнали в Италии.

32-летний ростовчанин, работающий в Петербурге охранником, объяснил, что купил мотоцикл в марте 2017 года в Интернете у незнакомого ему молодого человека за 800 тысяч и готов предоставить полиции документы.

Транспорт изъяли, сейчас он стоит на территории отделения полиции.