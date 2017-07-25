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25.07.2017 10:11
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Отставному военному нужна помощь

Отставному военному Василию Балахонову скоро исполнится 90 лет. Несмотря на годы, он бодр и ведёт активную жизнь. Но не обходится без проблем: пенсионеру необходимы слуховые аппараты, которые не предоставляются за счёт бюджета при 2-й степени тугоухости. Купить их на пенсию мужчина не в состоянии.
Отставному военному нужна помощь

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму для Василия Балахонова.

Балахонов Василий Васильевич, 89 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты – 2 шт.

Стоимость 92400 руб.

Невероятно бодрому и исключительно галантному Василию Васильевичу в декабре исполнится 90. По его мнению, секрет долголетия кроется в здоровом образе жизни, позитивных мыслях и длительных пеших прогулках.

Но и его не обошли стороной жизненные невзгоды. Родом из Брянской области, он в 13 лет ушел на войну партизаном, был угнан в концлагерь. После освобождения территории, вернулся в родную деревню. В самом конце войны был официально призван на фронт, сначала в пехоту, потом – в танковые войска. После победы Василий Васильевич решил остаться в армии, перевелся в Ленинград, женился, сделал неплохую карьеру. 11 лет служил в ракетном гарнизоне в Германии.

После трагической гибели семейной пары сослуживцев, Василий Васильевич с супругой усыновили осиротевших детей. К несчастью, дочь скончалась в 22 года от рака, жены уже 17 лет как нет, сын переехал в другую страну. С ним отношения не сложились.

Несколько лет назад Василий Васильевич стал терять слух. Сейчас ему сложно разобрать речь собеседника, почти невозможно смотреть новости, на улице приходится быть предельно осторожным. Это, конечно, нервирует и беспокоит пожилого мужчину, привыкшего к самостоятельности. Надеяться на помощь государства не приходится, как уже неоднократно отмечалось, льготы для людей со 2-й степенью тугоухости отменены. Накопить с пенсии на современные аппараты стоимостью в 92 тысячи рублей не удается.

Необходимые лекарства, квартплата, продукты – всё это крупные статьи расходов пенсионера. А ведь еще хочется нормально выглядеть. Должен ли отказывать себе в этом отставной военный, который хочет ещё и слышать? Василий Васильевич нуждается в неравнодушии и внимании. Поддержите его, пожалуйста.

О том. как помочь Василию Васильевичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/102/.

Благотворительный фонд также благодарит всех, кто оказал поддержку в сборе средств на лекарства для Любови Петровны Фарафоновой.

«Рады сообщить, что даже несмотря на летнее затишье, дела наши потихоньку продвигаются. Благодаря помощи жертвователей, в том числе активных и отзывчивых читателей «Фонтанки», удалось оплатить лекарства для Любови Петровны Фарафоновой – и на этой неделе мы их ей передадим, – рассказали в фонде «Долго и счастливо».


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