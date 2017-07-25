В Псковской области «чёрные копатели» выбросили средневековые артефакты

Средневековые артефакты обнаружили археологи Санкт-Петербургского государственного университета неподалеку от деревни Которск в Псковской области. Вероятней всего, их за ненадобностью выбросили «черные» копатели.

Как сообщает 25 июля пресс-служба СПбГУ, всего было найдено двенадцать различных предметов — вток копья, погнутый наконечник стрелы, топор без лезвия, остатки браслета и производственные шлаки. Все это лежало под столом в лагере экспедиции неподалеку от поселения викингов X–XI веков в Псковской области. Раскопки там ведутся уже более 20 лет, и кроме археологов туда заглядывают и «черные» копатели. «Во время обеда я что-то уронил под стол, нагнувшись, увидел вток копья (специальный наконечник, чтобы втыкать копье в землю). Рядом – обломок топора без лезвия и другие вещи. Все эти предметы не имеют коллекционного вида, скорее всего, копатели забрали только серебряные монеты и украшения. Однако объект культурного наследия в очередной раз поврежден», – рассказывает старший научный сотрудник СПбГУ Владислав Соболев.

Археологи сетуют, что из-за копателей не только исчезают действительно ценные вещи, но и невозможно установить обстоятельства, при которых найденные предметы остались в земле — слои почвы, расположение находок и то, что лежало рядом с ними, могут многое рассказать специалистам. «Работа же с артефактами, собранными нелегальными раскопщиками, напоминает чтение книги, страницы которой вырваны из переплета, смяты и перепутаны», – рассказывает руководитель лаборатории СПбГУ Елена Михайлова.

Сейчас все выброшенные копателями артефакты находятся в университете. После тщательного изучения их передадут в Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.