Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open

Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Об этом 25 июля сообщается на сайте организации.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян (СКА-Нева, ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба – «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все – СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все – «Локомотив»), Артем Федоров («Салават Юлаев»).

Главным тренером команды будет Олег Браташ, его помощники – Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей – Александр Колобков.

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдет в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды), в нем примут участие клубы КХЛ СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады.