СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку. Об этом 25 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их словам, Тиллерсон посчитал последние публичные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса непрофессиональными.
Как отмечает телеканал, глава Госдепа уже неоднократно имел разногласия с Трампом, а также активно их высказывал.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сожалеет о назначении Джеффа Сешнса генпрокурором США. При этом в СМИ появилась информация о том, что Трамп задумался о назначении экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на пост генпрокурора вместо Джеффа Сешнса.