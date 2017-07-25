СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку. Об этом 25 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Тиллерсон посчитал последние публичные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса непрофессиональными.

Как отмечает телеканал, глава Госдепа уже неоднократно имел разногласия с Трампом, а также активно их высказывал.