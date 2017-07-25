Прокуратура начала проверку по факту голодовки в колонии Нижнего Тагила

Прокуратура Свердловской области начала проверку из-за отказа от приема пищи группой осужденных в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. Об этом во вторник, 25 июля, сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры региона.

Указывается, что голодовку объявили 14 заключенных. Причиной отказа от приема пищи в столовой осужденные назвали несогласие с режимом отбывания наказания, также они требуют послабления режима и организации свиданий со своими знакомыми.

О голодовке в колонии 24 июля сообщил представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Он рассказал, что с 19 июля 15 человек не выходят на завтрак, обед и ужин, но питаются продуктами из передач. Трое заключенных демонстративно себя порезали. Левченко отметил, что они выдвигают «экзотические требования» — один заключенный, у которого несколько жен, потребовал, чтобы они приезжали к нему на свидания по очереди.

Другой осужденный потребовал разрешить ему беседовать по телефону на английском. Левченко пояснил, что разговоры осужденных контролируются, поэтому общаться на иностранных языках нельзя.

Левченко подчеркнул, что это колония строгого режима, где содержатся «расчленители, убийцы, педофилы», поэтому никаких послаблений быть не может.

В октябре 2016 года сообщалось, что несколько десятков заключенных колонии Рыбинска объявили голодовку. Причиной акции протеста стало недовольство условиями содержания. За год до этого на то же пошли осужденные в пермском городе Ныроб из-за обысков, проводимых ФСИН.