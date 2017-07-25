В Белом доме разъяснили позицию Трампа по новым санкциям против России

Президент США Дональд Трамп изучит новый вариант законопроекта о дополнительных санкциях против России и посмотрит, предлагает ли он «лучшую сделку» для американского народа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает 25 июля Reuters.

«Трамп изучит этот законопроект и посмотрит, какова в итоге получилась финальная версия», — сказала Сандерс в ответ на вопрос журналистов, поддерживает ли американский лидер данный законопроект.

Новые заявления пресс-секретаря Белого дома несколько расходятся с ее словами, сказанными накануне. В минувшее воскресенье она заявила: «Мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас».

Параллельно глава сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что объявление о достигнутом соглашении в конгрессе по законопроекту о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи было преждевременным. О соглашении было объявлено в минувшую субботу.

«У нас еще есть небольшая работа», — приводит слова Крокера Reuters. В то же время сенатор отметил, что ожидает, что разногласия по законопроекту могут быть решены быстро.

Голосование по законопроекту в сенате намечено на вторник, 25 июля.