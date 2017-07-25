КГИОП: Хозяину квартиры на Каменноостровском не разрешали перепланировку

Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал только замену перекрытий в квартире, ставшей причиной частичного обрушения дома 57 на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Перепланировка, о которой говорилось ранее как о согласованном проекте, не входила в условия инвестиционного договора с городом.

Как сообщили «Фонтанке» 25 июля в КГИОП, проектная документация по устранению аварийного состояния перекрытий 24-й квартиры действительно выдавалась новому собственнику-физлицу вместе с заданием и разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

«Однако план предусматривал только замену перекрытий, но никак не перепланировку. Снос несущих стен можно отнести к самовольным работам», – уточнили в комитете.

Квартира была продана в 2015 году Александру Свиридову, руководящему компанией в сфере проектирования, дизайна и оформления офисных пространств. По инвестдоговору он обязался провести капремонт, и после приемки работ он мог бы зарегистрировать право собственности. После обрушения перекрытий эвакуации тридцати жильцов и возбуждения уголовного дела эта перспектива туманна.

По данным «Фонтанки», авторский надзор и научное руководство работ осуществлял инженер проектной компании «Архинж». Предварительные данные говорят о том, что причиной инцидента стали нарушения порядка производства ремонтно-строительных работ и отступления от принятых проектных решений.