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25.07.2017 08:38
65 Комментариев

На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров

Очередь на входе на станцию метро Петербурга «Электросила» собралась утром 25 июля. Пассажирам давку объяснили досмотром вещей каждого, кто «звенит» при проходе через рамки металлодетекторов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели,  на «Электросилу» можно попасть только через одну открытую дверь. «На улице скопилась большая очередь. Ожидание более 20 минут. Это издевательство над гражданами и неуважение», – возмущаются горожане.

Напомним, с выходных подобный эксперимент начался на «Спасской» и «Звенигородской». В понедельник он продолжился, что также вызвало «пробки» на входе.


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комментарии пользователей (65)
tugrik
25 июля 2017 г. 12:59
bf
RoSa_Gallica
25 июля 2017 г. 12:58
krasnonosov: а ведь, помню, раньше в школе были занятия по ГО, где мы учились пользоваться противогазом. А в школьном дворе была дверь в подвал с таинственной надписью "омбоубежище".
krasnonosov
25 июля 2017 г. 12:42
А вдруг враг применит химоружие в городе? Нужны ежедневные общегородские учения с принудительной эвакуацией граждан в бомбоубежища и удержанием их там в противогазах и костюмах химзащиты до особого распоряжения.
pirotehnik
25 июля 2017 г. 12:36
smith_alone: именно так .... Очевидно что в стране, в городе нашем идиотов среди граждан не меньше , да на порядки больше чем среди деятелей метрополитеновской " безопасности" считающих реальных субъектов терроризма идиотами ...
pirotehnik
25 июля 2017 г. 12:29
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