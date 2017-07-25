На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров

Очередь на входе на станцию метро Петербурга «Электросила» собралась утром 25 июля. Пассажирам давку объяснили досмотром вещей каждого, кто «звенит» при проходе через рамки металлодетекторов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, на «Электросилу» можно попасть только через одну открытую дверь. «На улице скопилась большая очередь. Ожидание более 20 минут. Это издевательство над гражданами и неуважение», – возмущаются горожане.

Напомним, с выходных подобный эксперимент начался на «Спасской» и «Звенигородской». В понедельник он продолжился, что также вызвало «пробки» на входе.