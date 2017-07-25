Из Фонтанки ночью достали тело молодого петербуржца

Тело молодого петербуржца достали из реки Фонтанки ночью 25 июля. Ночного купальщика искали два часа.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, сообщение о том, что в реке утонул молодой человек, поступило в дежурную службу около полуночи. Он нырнул в воду рядом с 62-м домом по Английскому проспекту. К двум часам ночи его нашли, погибшим оказался 21-летний петербуржец.

На месте работали поисково-спасательная служба и два пожарных расчёта.