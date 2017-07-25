Жильцов дома на Луначарского выгнал на улицу горящий холодильник

Холодильник загорелся и поджег квартиру в Выборгском районе Петербурга вечером 24 июля. Жильцов дома эвакуировали на время тушения.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, сообщение о пожаре в доме 72, корпус 2, по проспекту Луначарского поступило в 22.10. С бытовой техники пламя перекинулось на обстановку, два квадратных метра которой выгорели.

Из дома вывели 25 человек, и через полчаса огонь потушили.

На месте работали три пожарных расчета.