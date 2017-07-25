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25.07.2017 08:00

Израиль демонтирует металлодетекторы у Храмовой горы

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные возле входов на Храмовую гору в Иерусалиме после протестов мусульман. Об этом 25 июля сообщает газета Haaretz.

По словам израильского чиновника, присутствовавшего на совещании кабинета безопасности, рамки металлоискателей «будут заменены видеокамерами», которые позволят обеспечить безопасность посетителям Храмовой горы.

Чиновник отметил, что кабинет безопасности выделил полиции Израиля и министерству общественной безопасности 100 млн шекелей для создания новой системы безопасности. Также чиновник заявил, что полиция усилит свое присутствие на Храмовой горе и будет пресекать возможные конфликты. Чиновник подчеркнул, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы.

Король Иордании Абдалла II в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху также призывал его убрать рамки металлоискателей с Храмовой горы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил о том, что установление властями Израиля металлодетекторов возле мечетей на Храмовой горе «являются ошибочными и ведут страну к изоляции», пишет РБК.

Новые меры безопасности на Храмовой горе были приняты после того, как в середине июля три человека открыли огонь по полицейских возле Храмовой горы в Иерусалиме, которая одинаково почитается как иудеями, так и мусульманами. В результате стрельбы погибли двое полицейских. Нападавшие были убиты.

Введенные меры безопасности вызвали волну протестов среди мусульман. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина замораживает контакты с Израилем на всех уровнях. Он подчеркнул, что это продлится до тех пор, пока израильские власти не отменят принятые меры против мечети Аль-Акса.

Представители «ближневосточного квартета», членами которого являются Россия, США, ЕС и ООН также выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликтов и насилия на Храмовой горе.

 


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