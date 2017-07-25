«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону

Служба безопасности «Почты России» установила личность работника, который подозревается в хищениях посылок в Ростове-на-Дону. Видео обнаруженного «захоронения» было выложено на рыбацком канале на YouTube, после чего госкомпания начала расследование.

«Им оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра. Он забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям», — рассказали 24 июля в пресс-службе предприятия агентству «Интерфакс». Стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч руб.

«Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся. Правонарушитель будет уволен» — процитировал собеседник агентства слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.

Как пишет РБК, все материалы по факту хищений, а также заявление о совершенном преступлении и данные подозреваемого переданы в компетентные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против сортировщика.

По словам представителя пресс-службы ростовского филиала «Почты России», посылки были собраны и доставлены в почтамт, где по каждой из них провели экспертизу. Он также отметил, что адресатам будут выплачены компенсации за посылки.

Сотруднику «Почты России» грозит лишение свободы до пяти лет в том случае, если его вина будет доказана.