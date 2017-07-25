СМИ: Украина демонтировала волоконно-оптические линии связи с Крымом

Украина демонтировала магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые соединяли ее с Крымом. Об этом 24 июля сообщил «Крыминформ» со ссылкой на компетентный источник.

«Действительно, Украина демонтировала инфраструктуру магистральных волоконно-оптических линий связи на границе с Крымом», — заявил источник.

По словам гендиректора одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму «Миранда-медиа» Ивана Зимы, в настоящее время трафик с территории Украины на территорию полуострова не поступает.