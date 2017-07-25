СМИ: Украина демонтировала волоконно-оптические линии связи с Крымом
Украина демонтировала магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые соединяли ее с Крымом. Об этом 24 июля сообщил «Крыминформ» со ссылкой на компетентный источник.
«Действительно, Украина демонтировала инфраструктуру магистральных волоконно-оптических линий связи на границе с Крымом», — заявил источник.
По словам гендиректора одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму «Миранда-медиа» Ивана Зимы, в настоящее время трафик с территории Украины на территорию полуострова не поступает.
«Факт демонтажа (инфраструктуры ВОЛС) мы подтвердить не можем. Можем только констатировать тот факт, что со среды, 12 июля, трафик со стороны Украины в Крым не идет», — заявил он.
Вице-премьер правительства Крыма, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что полуостров находится в единой инфраструктуре связи с Россией и «абсолютно независим» от Украины.
«У нас есть и основной, и резервный канал связи через Керченский пролив, поэтому нам абсолютно безразлично, что Украина делает со своими ВОЛС», — заявил он.
Источник: Газета.ру