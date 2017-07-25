Столичный «Дом с писателями» остался без барельефа Гоголя
Барельеф с изображением писателя Николая Васильевича Гоголя рухнул с доходного дома Бройдо в столице, более известного как «Дом с писателями». О происшествии в Плотниковом переулке 24 июля сообщило движение «Архнадзор».
По словам активистов, элементы лепного фриза отваливаются от стен здания не впервые, но призывы срочно реставрировать дом остаются без ответа.
В «Архнадзоре» добавили, что обломки скульптурного Гоголя забрали на хранение местные жители.
Справка:
Здание доходного дома Германа Бройдо было построено по проекту архитектора Николая Жерихова в 1907 году. Отличительной особенностью дома являются лепные фризы с изображением русских писателей: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого.