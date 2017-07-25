Столичный «Дом с писателями» остался без барельефа Гоголя

Барельеф с изображением писателя Николая Васильевича Гоголя рухнул с доходного дома Бройдо в столице, более известного как «Дом с писателями». О происшествии в Плотниковом переулке 24 июля сообщило движение «Архнадзор».

По словам активистов, элементы лепного фриза отваливаются от стен здания не впервые, но призывы срочно реставрировать дом остаются без ответа.

В «Архнадзоре» добавили, что обломки скульптурного Гоголя забрали на хранение местные жители.