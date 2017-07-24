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24.07.2017 23:49

Госдума может ограничить размер предельного долга по займам у микрофинансовых организаций

Депутаты Государственной думы планируют внести на рассмотрение законопроект об ограничении размера долга по займам у микрофинансовых организаций (МФО). Документ, как сообщают СМИ 24 июля, может быть внесен уже на этой неделе, но рассматривать его будут в сентябре после окончания каникул в парламенте.

В России предельная величина, на которую может увеличиться долг по сравнению с основным долгом, составляет 300%. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что эту сумму можно будет ограничить 1,5-кратным размером. Иными словами, при займе в тысячу рублей, набежавший долг вместе со штрафами и пенями не будет превышать полторы тысячи рублей.

Эксперты, в свою очередь, считают, что эта инициатива убьет большинство микрофинансовых организаций. Ограничение серьезно снизит рентабельность МФО и многие из них будут вынуждены покинуть рынок.

Ранее Центробанк России придумал базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц при заключении договоров с МФО. Если организации будут его соблюдать, то в договорах больше не будет сносок мелким шрифтом. В этот стандарт должно быть включено положение о доступе к информации по договору и по данным самой МФО. Все это должно быть изложено понятным языком, без искажения смысла, с разъяснениями.


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