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24.07.2017 23:35

На арбитраже появился фальшивый иск «Дальпитерстроя» о собственном банкротстве

На сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 июля зарегистрировано заявление ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» о собственном банкротстве. ИНН заявителя и ответчика совпадает. В самой компании назвали это очередным фейком.

Владелец «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров  в беседе с корреспондентом «Фонтанки» сообщил, что данная информация – абсурд. При этом он напомнил, что несколько лет назад неизвестные уже пытались распространить заявления о мнимом банкротстве застройщика. Источники, близкие к компании, сообщают, что в руководстве предприятия эти инциденты связывают с фигурой петербургского бизнесмена Дениса Жилкина. В январе 2017 года он получил политическое убежище  в Литве, куда уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Заяление подавал как раз «Дальпитерстрой».

С начала года компания ввела 87 тысяч квадратных метров жилья и занимает пятое место в Петербурге в соответствующем рейтинге. В начале июня «Дальпитерстрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Парголово, который строился с 2013 года.


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Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
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