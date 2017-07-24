На арбитраже появился фальшивый иск «Дальпитерстроя» о собственном банкротстве

На сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 июля зарегистрировано заявление ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» о собственном банкротстве. ИНН заявителя и ответчика совпадает. В самой компании назвали это очередным фейком.

Владелец «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров в беседе с корреспондентом «Фонтанки» сообщил, что данная информация – абсурд. При этом он напомнил, что несколько лет назад неизвестные уже пытались распространить заявления о мнимом банкротстве застройщика. Источники, близкие к компании, сообщают, что в руководстве предприятия эти инциденты связывают с фигурой петербургского бизнесмена Дениса Жилкина. В январе 2017 года он получил политическое убежище в Литве, куда уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Заяление подавал как раз «Дальпитерстрой».

С начала года компания ввела 87 тысяч квадратных метров жилья и занимает пятое место в Петербурге в соответствующем рейтинге. В начале июня «Дальпитерстрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Парголово, который строился с 2013 года.