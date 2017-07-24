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24.07.2017 23:09

Полиция установила личность мужчины, напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии

Полиция швейцарского города Шаффхаузен установила личность мужчины, который утром 24 июля напал на местных жителей с бензопилой. Об этом сообщает газета Blick.

Нападавшим оказался 51-летний бездомный Франк Врузис. Последние недели мужчина жил в лесу возле города. Местные жители сообщили, что Врузис иногда вел себя агрессивно.

Отмечается также, что он был клиентом страховой компании CSS Assurance, на сотрудников которой и совершил нападение, в результате которого пострадали пять человек.

Полиция не считает произошедшее терактом и ведет поиски Врузиса.

 

 

Источник: Лента.ру


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