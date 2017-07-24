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24.07.2017 22:32
5 Комментариев

Глава местной администрации «Чёрной речки» уволился из-за скандала с госзакупками

Глава местной администрации петербургского муниципального образования «Черная речка» Сергей Азаренков подал в отставку. Эту информацию 24 июля подтвердили корреспонденту «Фонтанки» сотрудники администрации, однако причину назвать не смогли.

«На данный момент исполняет обязанности главы администрации Сергей Черкасов», – сообщили в муниципалитете.

Ранее «Фонтанка» писала, что городское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило три дела в отношении администрации МО «Чёрная речка». Поводом стали расследования «Трансперенси-Интернешнл», а также перенаправленное из прокуратуры Приморского района заявление от местного жителя. Жалобы касались контрактов с танцевальной студией «Монте-Карло» и ООО «Про Сервис», главными поставщиками развлекательных услуг «Чёрной речки», с которыми муниципалы без торгов заключили договоры на поставку билетов в музеи, на спортивные мероприятия и концерты. По данным «Трансперенси-Интернешнл», билеты в музеи покупались втридорога, а концерты и вовсе были уже прошедшими.

Как сообщили «Фонтанке» в «Трансперенси», одно из дел администрация «Черной речки» уже проиграла, 1 августа состоится еще два рассмотрения в УФАС, по итогам которых должностные лица администрации могут получить «красную карточку» для работы с государственными закупками.

Отметим, что ранее Азаренков был советником председателя Занодательного собрания Вячеслава Макарова, кроме того, заместителем главы «Черной речки» является брат спикера Василий Макаров.


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комментарии пользователей (5)
Snaky
25 июля 2017 г. 00:00
Zabor: Вот когда Ваши 14 человек станут 146%+1 человек — тогда и поговорим. :))
Zabor
24 июля 2017 г. 23:23
Snaky: В любом случае мои 14 человек дадут оценку нынешнему режиму
Snaky
24 июля 2017 г. 23:19
Zabor:
З.Ы. Когда там выборы ?
А у нас нету методов против костей сопрыкиных. Увы.
Snaky
24 июля 2017 г. 23:18
И чё? Ну "уволился" и "уволился". Место такой-же "зам" займет. Что изменится?
Zabor
24 июля 2017 г. 23:09
Как это " уволился " ??? Что за время ? Что за власть ? Вышел на митинг — сразу на кичу. Разворовал на миллионы -" сам уволился". Какое то квазигосударство. З.Ы. Когда там выборы ? Хоть душу отведем своей большой семьёй.......
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