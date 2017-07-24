Город закупает три трамвая за 279 млн рублей
Комитет по государственному заказу Смольного объявил конкурс на закупку трех трамваев за 279 млн рублей. Ранее «Горэлектротранс» также решил купить три трамвая за 155 млн.
Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 24 июля, поставить вагоны надо до декабря 2017 года. Среди требований к бортовому оборудованию, «система подсчета пассажиропотока, работающая по принципу интеллектуального распознавания видеообразов», и «возможность контроля факта оплаты проезда банковскими картами MasterCard PayPass и Visa PayWave на текущем рейсе». Сейчас это оборудование установлено на нескольких автобусах, в будущем оно может стать основой для комплексной информационной системы управления транспортом.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года город собирается закупить 19 трамваев.