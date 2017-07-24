Еще
22:05 24.07.2017
Пришлите свою новость!
22:00
«Метрострой» починит протекшую крышу стадиона на Крестовском по гарантии
21:52
В Кемеровской области горняки эвакуируются из-за выброса газа на шахте
21:36
Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»
21:28
Лавров заподозрил «массовый психоз» среди американских политиков
21:17
Единственный вернувшийся из Крыма украинский корабль ремонтирует команда
21:08
Глава СК предложил блокировать экстремистские сайты без решения суда
20:44
Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни
20:17
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио
19:49
Задержанного в Донбассе россиянина подозревают в создании террористической группы
19:42
Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда
19:35
Главный тренер «Зенита» Манчини катается ночью по Неве
19:31
Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась
19:17
«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля
19:14
За сбыт и хранение в парадной фальшивых денег петербуржцы получили условные сроки
19:09
Умер чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев
18:46
Задержанную на турецко-сирийской границе шестилетнюю россиянку вернули отцу
18:41
Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»
18:33
«Малага» хочет купить Хави Гарсию у «Зенита»
18:22
ФАС занялась дорогими презервативами
18:01
Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург
17:59
Регистрацию автомобилей реформируют: номерами будут торговать на аукционах
17:54
«Оперу — всем» услышало рекордное число человек
17:46
Петербурженка заплатит 30-тысячный штраф за избиение терапевта на курорте
17:44
Джордж Мартин выпустит новые книги о мире «Игры престолов»
17:41
Посол Польши в РФ: Закон о декоммунизации запретит снос памятников красноармейцам
17:39
Рэйф Файнс замечен у Вагановского училища
17:28
Меркель и Макрон назвали недопустимыми заявления о создании «Малороссии»
17:11
Россиянка лишилась более 20 кг финского сыра на границе
16:54
Молло оказался не нужен Манчини
16:46
Улицу Савушкина ограничат для ремонта трамвайных путей
16:40
Сайт движения «Свободная Ингрия» заблокирован
16:36
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
16:35
Россияне доплатят сотовым операторам еще 5% за связь — из-за штрафов Евросоюза
16:28
Минстрой: Компенсационный фонд дольщиков начнет работать осенью
16:11
Движение на Дальневосточном ограничат на несколько недель
15:59
«Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями из-за поголовного досмотра
15:43
Петербуржец задушил мать и сжёг тело в мусорном баке на Луначарского
15:37
Совфед притормозил закон о платном авиабагаже
15:34
Банкир Гительсон объявлен в розыск
15:24
Смольный получил семь предупреждений от УФАС за контракты без торгов
15:20
Обидевшие полицию петербуржцы отправились в колонию строгого режима
15:20
Microsoft откажется от графического редактора Paint
15:00
На этой неделе полиция Финляндии будет ловить пьяных за рулем
14:54
Перекур на борту самолёта обойдется петербуржцу в серьезную сумму
14:42
СМИ: ФРГ предложила расширить санкции ЕС против России из-за турбин Siemens в Крыму
14:28
Петербургская Публичка начала разрабатывать концепцию развития
14:24
Россиянин вырастил в животе 37-килограммовую липосаркому
14:22
Гостя Петербурга обвинили в хищении полутонны крышек от люков
14:15
В Петербурге провели собрание собственников жилья с умершим секретарем
14:11
В Швейцарии человек с бензопилой напал на прохожих: пятеро раненых
14:02
Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест
13:51
МЧС прогнозирует грозы и туман в Петербурге
13:38
Суд отказался рассматривать иск об отказе проведения референдума по Исаакию
13:29
Отдых на даче закончился для петербурженки потерей машины за 5 миллионов
13:14
Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА
13:04
В Госдуму внесен законопроект о наказании за нематериальную взятку
12:59
СМИ: Полузащитник Ригони в среду подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом»
12:54
Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе
12:36
СМИ: Сотрудник ФСИН разбился, выпав из окна здания Минюста
12:21
В Юнтолово достраивают школу
12:20
В Таврическом саду пройдёт благотворительная «Тропическая вечеринка»
12:08
«Мегафон»: Отменить роуминг в России за две недели невозможно
11:59
Похитителей министра ЖКХ в Дагестане задержали при получении 30 миллионов выкупа
11:37
Петржела: Никто из игроков «Зенита» не поздравил меня с днем рождения
11:33
СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга
11:11
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
10:54
Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
10:40
Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч
10:35
В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
24.07.2017 22:00
0 Комментариев

«Метрострой» починит протекшую крышу стадиона на Крестовском по гарантии

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге до 15 августа ликвидирует неисправность крыши арены, которая протекает во время дождей.

Работы будут проведены за счет «Метростроя», сообщила «Фонтанке» пресс-служба компании 24 июля. «Ливневые дoжди, котoрые пpошли вo время матча, позвoлили выявить меcта, тpебующие надлежащей экcплуатации: этo примыкания ездoвой фермы, пo котopой пеpедвигаются две полoвины конcтрукции раздвижнoй крoвли, к опopному кольцу, т.е. к стационаpной, непoдвижной конструкции крыши, и другие меcта, – говорится в официальном сообщении предприятия. -  В хoде матча пpоизведена диагноcтика конcтpукций и лoкализация пpотечек, о чем сocтавлен соoтветствующий акт». По гарантии, до того же 15 августа компания разработает коpпoративный cтандарт экcплуатации крoвли, cиcтем водoотведения и дpенажа.

22 июля СМИ сообщили, что во время матча «Зенит» – «Рубин» на стадионе на Крестовском острове снова протекла крыша. Впервые на протечки обратили внимание в феврале 2017 года во время тестового рок-фестиваля на арене. В апреле проблемы с крышей возникли перед матчем «Зенита» с «Уралом». В конце апреля вице-губернатор города Игорь Албин рассказал, что дефект кровли ликвидирован.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00

В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi

Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Метрострой» починит протекшую крышу стадиона на Крестовском по гарантии
Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»
«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля
Сайт движения «Свободная Ингрия» заблокирован
«Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями из-за поголовного досмотра
Смольный получил семь предупреждений от УФАС за контракты без торгов
Петербургская Публичка начала разрабатывать концепцию развития
МЧС прогнозирует грозы и туман в Петербурге
Суд отказался рассматривать иск об отказе проведения референдума по Исаакию
Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч
Почему двери и окна - главный кошмар центра Петербурга
Автобус не стоит выделенки
Если реклама умнее остановок
Пассажиров метро наказали за непосещаемость
«Беговая» увязла в грунте и авансах
Велодвижение с вантузами наголо
«Лондон Парк» сдал квартиры, теперь сдает активы
Можно ли купить петербургскую улицу
Велосипеды вместо яхт
Дом Росгвардии на углу с Чекистов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Александр Васильев (1882—1918) — один из первых пилотов-авиаторов в России.

Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург

читатель "Фонтанки"

Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.