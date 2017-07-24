В Кемеровской области горняки эвакуируются из-за выброса газа на шахте

Выброс угля и газа произошел вечером 24 июля на шахте «Анжерская – Южная» в Кемеровской области. Шахтёры эвакуируются на поверхность.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, 79 горняков самостоятельно выбрались из шахты. Данных о пострадавших пока нет, на место выдвинулись горноспасатели и специальные службы.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил агентству, что на связь не вышли два шахтера и добавил, что преждевременно считать их оказавшимися под завалами, поскольку не все поднявшиеся наверх работники отметились.