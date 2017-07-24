Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»

Петербургский «Водоканал» объявил конкурс на проектно-изыскательские работы по ликвидации двух накопителей полигона «Северный». Ранее отходы здесь пытались рекультивировать специальным реагентом.

Информация о конкурсе появилась на сайте государственного заказа 24 июля. Начальная цена контракта — 11,5 млн рублей, закончить работы надо в ноябре 2017 года.

Как рассказали в самом предприятии, карта № 7 находится ближе всего к кольцевой автодороге. Ранее «Фонтанка» писала, как иловый осадок из нее пытались рекультивировать специальным реагентом. Предоплагалось, что это избавит полигон от 200 тысяч куб.м осадка, однако вывезли только 23 тысяч кубов, а почти 100 тысяч переложили в соседний накопитель № 5.

Полигон «Северный» работает в Левашово с 1987 года. «Водоканал» свозил сюда иловый осадок до 2007 года, пока не был построен завод для его сжигания. За это время накопилось около двух миллионов кубометров осадка. На соседнем с «Северным» участке находится полигон ТБО «Новоселки». Ранее жители Приморского и Выборгского районов неоднократно жаловались на неприятный запах. В октябре прошлого года в комитете по природопользованию сообщили, что оценить степень вредности запаха невозможно, поскольку в России нет «гигиенического нормирования запахов и методики их определения».