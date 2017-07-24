Лавров заподозрил «массовый психоз» среди американских политиков

Глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров заявил о «массовом психозе», возникшем у американских политиков из-за продолжающихся расследований о «вмешательстве» России в выборы в США. Об этом он рассказал 24 июля в интервью курдскому телеканалу Rudaw.

«Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела. Нормальным людям там непросто. Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу», — приводит слова министра пресс-служба МИД РФ.

По его словам, возможно, что многие из тех, кто поддался этому движению, понимают, что это ненормально и должно прекратиться, однако искусственно на эту кампанию повлиять нельзя — она выдохнется сама по себе, так как ни одного факта или доказательства предъявлено не было, пишет RNS.

«Всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, «высосано из пальца»», — добавил Лавров.