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24.07.2017 21:17

Единственный вернувшийся из Крыма украинский корабль ремонтирует команда

Единственный корабль, который украинцам удалось вернуть после воссоединения Крыма с Россией — корвет «Винница», — не выходит в море из-за технических проблем. Судно находится в Одессе и ждет ремонта. Сейчас команда за собственные средства красит и латает его корпус. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает портал Gazeta.ua.

«Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы. У команды есть желание и некоторые возможности ухаживать за корветом, но этого недостаточно. Поэтому нам помогают волонтеры», — сказал командир корвета Алексей Мельник.

Корабль предназначен для уничтожения подводных лодок. На ремонт в доки он должен был встать еще год назад. На корвете находится команда из 20 человек и проходят обучение курсанты.

19 мая в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что на фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. «Гетман Сагайдачный» — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го. Вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у корабля в 2018 году истекает срок эксплуатации. По его словам, главная проблема заключается в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могут провести их плановый ремонт должным образом.

ВМСУ насчитывают 11 кораблей. По оценке экспертов, на вооружении украинского флота состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», корвет «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».

 

 

Источник: Лента.ру


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