Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о ситуации с переходом полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в петербургский футбольный клуб.

«Пока контракт с ним не подписан. Переговоры продолжаются. Думаю, что все решится в ближайшие дни», – заявил Сарсания в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» в понедельник, 24 июля.

Ранее сообщалось, что Ригони приедет в Петербург в среду и подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Ригони сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.