«Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио расторг контракт с футбольным клубом «Зенит» в понедельник, 24 июля. Как сообщил «Фонтанке» источник в петербургской команде, решение об этом принято по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Маурисио может продолжить карьеру в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Полузащитник перешел в «Зенит» из грозненского «Терека» в январе 2016 года, заключив контракт на полгода. Летом 2016-го соглашение с ним продлили на три года. В общей сложности футболист отыграл за сине-бело-голубых 42 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.