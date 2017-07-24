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24.07.2017 22:51
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Варламов проиграл петербургским застройщикам

В Северной столице сошлись петербургские девелоперы и блогер Илья Варламов. Поводом для словесной дуэли стала современная застройка в городе на Неве и за его пределами.
Варламов проиграл петербургским застройщикам

Перчатку урбанисту Варламову бросили застройщики из компании «Северный город». В одном из креативных пространств Петербурга блогера призвали к ответу за критику петербургских многоэтажек и «спальников». 

 



«Ад», – так блогер называет современную стройку в городах России. Петербург за это стыдит больше, чем остальные города. Омску, мол, такое простительно, а в Северной столице, будьте добры, соблюдайте уровень. Как высотный, так и культурный. Пока в городе на Неве, утверждает блогер, вырастают несамостоятельные муравейники.

«Паразиты на теле города, которые приводят к ухудшению качества жизни. Об инфраструктуре не заботится никто. Без нее эти многоэтажки никому не нужны», – говорит Варламов. 

Видеть массовое строительство вокруг Петербурга неприятно, продолжает он. Кроме миллионника на Неве, считает Варламов, в России красивых городов не осталось. Москву в 30-х годах уничтожили, про остальные, мол, и говорить нечего. 

«Я люблю Питер больше, чем девелоперы и застройщики», – заявляет столичный блогер. 

«Илья, ты не прав», – отвечают девелоперы. По словам директора по маркетингу компании RBI и «Северный город» Михаила Гущина, застройщики закладывают в проект как анализ среды, так и инфраструктуру.

«Человеку для счастья много не надо. Необходима тишина, безопасность, хороший воздух, подходящее место. Мы строим соцобъекты, общественные зоны. Каждый проект оценивается с точки зрения транспортной логистики», – говорит Гущин. 

Варламов, в свою очередь, уверен, что через десять лет все нынешние высотки пойдут под снос. Многоэтажки потеряют ликвидность, поскольку российский потребитель изменится. В какую именно сторону, Варламов не говорит, зато заявляет, что «24-этажные муравейники» превратятся в рассадник криминала. Эти квартиры упадут в цене и там поселятся неблагополучные семьи. «Петербургские проекты не потеряют своей актуальности вне зависимости от их высотности. Все зависит от района, в котором строишь. Сама по себе высотность – не приговор», – отвечает Гущин. 

«Мат придуман для того, чтобы точнее описывать строительную обстановку в Питере», – не унимается Варламов и называет реализованные проекты, как в Северной столице, так и в других городах, однотипными казармами. 

«Далеко не все петербургские комплексы такие. Масса проектов создается с идеей. И мат действительно может быть уместен в отношении Петербурга, но лишь для того, чтобы сказать, что здесь… хорошо», – считает Гущин. 

Варламов проиграл петербургским застройщикам

В вопросах строительных нормативов «дуэлянты» сошлись. Многие из законодательных норм обе стороны сочли вредными. К примеру, нормативы по парковкам.

«Согласно им, рядом с домами должны появится асфальтовые площадки для машин, а не дворы для детей. Вы согласны? Тогда почему не выходите митинговать?» – удивляется блогер. 

«Мы не выходим на протесты, потому что ими ничего не добиться. Но это не значит, что мы не решаем проблемы другими способами», – отвечает девелопер. 

По результатам зрительского голосования в битве победил Гущин. Варламов заявил, что поражение принимает с достоинством и полной готовностью проехать по петербургским новостройкам с ревизией.

Александра Будер, «Фонтанка.ру»


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